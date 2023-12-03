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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

تاکید فرماندار شهرکرد بر عدم تکرار اشتباه پروژه برج‌های دوقلو

تاکید فرماندار شهرکرد بر عدم تکرار اشتباه پروژه برج‌های دوقلو

شهرکرد-فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: در تصویب هر طرح باید بررسی‌های بسیاری صورت پذیرید، تا اتفاق برج‌های دوقلو را دیگر شاهد نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدالغنی ظهر یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی انتخابات در جمع فعالین اقتصادی اظهار کرد: در سفر اول ریاست جمهوری ۱۳ هزار میلیارد مصوبات داشتیم و در سفر دوم ریاست جمهوری ۱۱ هزار میلیارد به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شد و با احصاء شاخص‌های مختلف در این جلسه در جمع فعالین اقتصادی سعی می‌کنیم در شهرستان شهرکرد به‌عنوان خدمتگزار در فرمانداری فعالیت بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: بالغ‌بر ۷۰ کارگروه، کمیته و کمیسیون فعال است و با برنامه‌ریزی مناسب در جهت رفع مشکلات در زمینه اقتصادی در شهرستان شهرکرد تلاش می‌کنیم.

فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به مشکلات برج‌های دوقلو و فناوران دو، بیان داشت: در تصویب هر طرح باید بررسی‌های بسیاری صورت پذیرید تا اتفاق برج‌های دوقلو را دیگر شاهد نباشیم و در زمینه فناوران دو باید هم‌اندیشی و هم‌فکری کنیم و با جمع‌بندی نظرات این مشکل را هر چه سریع‌تر برطرف کنیم.

عبدالغنی با اشاره به حمایت از کارآفرینان صنایع دستی افزود: استاندار در این زمینه تاکید داشته است و ما نماینده استاندار در شهرستان شهرکرد هستیم این موضوع حتماً بررسی می‌شود تا در متن قانون حمایت انجام شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد به مشکلات حوزه گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: ما در زمینه گردشگری با نبود زیرساخت مناسب مواجه هستیم با مصوبات سفر دور دوم ریاست جمهوری و اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در زمینه ریل آهن امید داریم مشکلات را تا حدودی بتوان برطرف کرد.

وی گفت: باید تلاش کنیم از نخبگان استان استفاده کنیم و اتاق فکر داشته باشیم تا مشکلات در زمینه اقتصادی مرتفع شود و عارضه‌یابی و پتانسیل‌یابی در شهرستان شهرکرد انجام شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد خاطرنشان کرد: مصرف‌کننده برق و گاز در شهرستان شهرکرد در صنعت بیشتر است و اشتغال‌گران نیز در زمینه اشتغال فعال هستند اما مشکلاتی در زمینه نبود کارگر جهت کار در شهرک صنعتی شهرکرد و تقاضای کار در این شهرک وجود دارد اما نیروی کار برای فعالیت در این زمینه نیست.

عبدالغنی اذعان داشت: نبود زیرساخت مناسب تمام مسائل را در زمینه اقتصادی تحت شعاع قرار داده است.

کد مطلب 5956314

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