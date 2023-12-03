به گزارش خبرنگار مهر، بهادر عبدالغنی ظهر یکشنبه در جلسه هماندیشی انتخابات در جمع فعالین اقتصادی اظهار کرد: در سفر اول ریاست جمهوری ۱۳ هزار میلیارد مصوبات داشتیم و در سفر دوم ریاست جمهوری ۱۱ هزار میلیارد به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شد و با احصاء شاخصهای مختلف در این جلسه در جمع فعالین اقتصادی سعی میکنیم در شهرستان شهرکرد بهعنوان خدمتگزار در فرمانداری فعالیت بهتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: بالغبر ۷۰ کارگروه، کمیته و کمیسیون فعال است و با برنامهریزی مناسب در جهت رفع مشکلات در زمینه اقتصادی در شهرستان شهرکرد تلاش میکنیم.
فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به مشکلات برجهای دوقلو و فناوران دو، بیان داشت: در تصویب هر طرح باید بررسیهای بسیاری صورت پذیرید تا اتفاق برجهای دوقلو را دیگر شاهد نباشیم و در زمینه فناوران دو باید هماندیشی و همفکری کنیم و با جمعبندی نظرات این مشکل را هر چه سریعتر برطرف کنیم.
عبدالغنی با اشاره به حمایت از کارآفرینان صنایع دستی افزود: استاندار در این زمینه تاکید داشته است و ما نماینده استاندار در شهرستان شهرکرد هستیم این موضوع حتماً بررسی میشود تا در متن قانون حمایت انجام شود.
فرماندار شهرستان شهرکرد به مشکلات حوزه گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: ما در زمینه گردشگری با نبود زیرساخت مناسب مواجه هستیم با مصوبات سفر دور دوم ریاست جمهوری و اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان در زمینه ریل آهن امید داریم مشکلات را تا حدودی بتوان برطرف کرد.
وی گفت: باید تلاش کنیم از نخبگان استان استفاده کنیم و اتاق فکر داشته باشیم تا مشکلات در زمینه اقتصادی مرتفع شود و عارضهیابی و پتانسیلیابی در شهرستان شهرکرد انجام شود.
فرماندار شهرستان شهرکرد خاطرنشان کرد: مصرفکننده برق و گاز در شهرستان شهرکرد در صنعت بیشتر است و اشتغالگران نیز در زمینه اشتغال فعال هستند اما مشکلاتی در زمینه نبود کارگر جهت کار در شهرک صنعتی شهرکرد و تقاضای کار در این شهرک وجود دارد اما نیروی کار برای فعالیت در این زمینه نیست.
عبدالغنی اذعان داشت: نبود زیرساخت مناسب تمام مسائل را در زمینه اقتصادی تحت شعاع قرار داده است.
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