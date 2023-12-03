میامی ۳۱۲ رای اولی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری ظهر یکشنبه در نشست ستاد انتخابات میامی به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به امید افزایی و ضرورت مشارکت بیشتر جوانان با برنامهریزی فرهنگی در انتخابات بیان کرد: میامی ۳۱۲ رأی اولی دارد که در انتخابات حضور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دشمنان ما از ابتدای انقلاب به شیوههای مختلف برنامهریزی کرده تا مردم را ناامید کنند و مردم را از بدنه کشور جدا کنند، افزود: مردم میامی که همواره بالاترین میزان مشارکت در انتخابات استان سمنان را داشتهاند امسال هم علیرغم تمام تبلیغات سو دشمنان، به پای صندوقهای رأی خواهند آمد.
فرماندار میامی همچنین گفت: زمینه رقابت سالم، طبق قانون در شهرستان میامی خواهیم داشت و نشستهای مختلفی در این زمینه خواهیم داشت تا شاهد انتخابات سالم و متعادل در شهرستان باشیم.
آشوری با بیان اینکه جلسه توجیهی و آموزشی برای مدیران، معلمان ویژه رأی اولیها برگزار خواهد شد تا شاهد انتخابات سالم و پرشوری داشته باشیم، گفت: در این مانور، از اعضای هیأت اجرایی، پرسنل ادارات و فرمانداری استفاده خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستور العمل مانور انتخابات تهیه خواهد شد و آموزش برای دانش آموزان در خصوص اهمیت انتخابات و نحوه رأی دادن خواهیم داشت، گفت: زمینه برای برگزاری انتخابات در میامی مهیا شده است. ش
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