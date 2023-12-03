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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۸

فرماندار میامی:

میامی ۳۱۲ رای اولی دارد

میامی ۳۱۲ رای اولی دارد

میامی- فرماندار میامی با بیان اینکه این شهرستان ۳۱۲ رای اولی دارد، گفت: برای افزایش مشارکت مردم به خصوص جوانان در انتخابات برنامه ریزی فرهنگی نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری ظهر یکشنبه در نشست ستاد انتخابات میامی به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به امید افزایی و ضرورت مشارکت بیشتر جوانان با برنامه‌ریزی فرهنگی در انتخابات بیان کرد: میامی ۳۱۲ رأی اولی دارد که در انتخابات حضور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان ما از ابتدای انقلاب به شیوه‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده تا مردم را ناامید کنند و مردم را از بدنه کشور جدا کنند، افزود: مردم میامی که همواره بالاترین میزان مشارکت در انتخابات استان سمنان را داشته‌اند امسال هم علیرغم تمام تبلیغات سو دشمنان، به پای صندوق‌های رأی خواهند آمد.

فرماندار میامی همچنین گفت: زمینه رقابت سالم، طبق قانون در شهرستان میامی خواهیم داشت و نشست‌های مختلفی در این زمینه خواهیم داشت تا شاهد انتخابات سالم و متعادل در شهرستان باشیم.

آشوری با بیان اینکه جلسه توجیهی و آموزشی برای مدیران، معلمان ویژه رأی اولی‌ها برگزار خواهد شد تا شاهد انتخابات سالم و پرشوری داشته باشیم، گفت: در این مانور، از اعضای هیأت اجرایی، پرسنل ادارات و فرمانداری استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه دستور العمل مانور انتخابات تهیه خواهد شد و آموزش برای دانش آموزان در خصوص اهمیت انتخابات و نحوه رأی دادن خواهیم داشت، گفت: زمینه برای برگزاری انتخابات در میامی مهیا شده است. ش

کد مطلب 5956326

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