به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری در حاشیه بازدید از پروژه‌های آبرسانی کرج گفت: حفاری و احیای ۴۵ حلقه چاه با آبدهی ۶۷۵ لیتر بر ثانیه، احداث مدول سوم تصفیه خانه شماره ۲ کرج به میزان ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و ارتقای سیستم تصفیه خانه آب شماره یک کرج با آبدهی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از مهمترین اقدامات طی این مدت بوده است.

وی افزود: استان البرز با افزایش سالانه ۱۵۰ هزار نفر جمعیت مهاجر از سراسر کشور، نیازمند نگاه ویژه فرا ملی بیش از پیش به ایجاد تعادل بین افزایش جمعیت و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی است.