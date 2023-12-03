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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

مدیرعامل آبفای البرز تاکید کرد؛

لزوم اهمیت به توسعه زیرساخت‌های حوزه آب البرز

لزوم اهمیت به توسعه زیرساخت‌های حوزه آب البرز

کرج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب البرز گفت: این استان با افزایش سالانه ۱۵۰هزار نفر جمعیت مهاجر از سراسر کشور، نیازمند نگاه ویژه فراملی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا نامداری در حاشیه بازدید از پروژه‌های آبرسانی کرج گفت: حفاری و احیای ۴۵ حلقه چاه با آبدهی ۶۷۵ لیتر بر ثانیه، احداث مدول سوم تصفیه خانه شماره ۲ کرج به میزان ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و ارتقای سیستم تصفیه خانه آب شماره یک کرج با آبدهی ۱۰۰ لیتر بر ثانیه از مهمترین اقدامات طی این مدت بوده است.

وی افزود: استان البرز با افزایش سالانه ۱۵۰ هزار نفر جمعیت مهاجر از سراسر کشور، نیازمند نگاه ویژه فرا ملی بیش از پیش به ایجاد تعادل بین افزایش جمعیت و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی است.

کد مطلب 5956327

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