افزایش دمای هوا در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی تا اواسط هفته جوی پایدار برای استان خوزستان پیش‌بینی شده است.

وی با عنوان اینکه پدیده غالب در خوزستان در مدت یادشده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود، افزود: در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری اظهار کرد: همچنین تا روز سه شنبه روند افزایش دمای روزانه برای استان خوزستان مورد انتظار است.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته بهبهان با ۲۶.۳ و ایذه با ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۶ و حداقل به ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.