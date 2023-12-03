افزایش دمای هوا در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی تا اواسط هفته جوی پایدار برای استان خوزستان پیشبینی شده است.
وی با عنوان اینکه پدیده غالب در خوزستان در مدت یادشده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد بود، افزود: در این ایام افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی استان پیش بینی میشود.
سبزه زاری اظهار کرد: همچنین تا روز سه شنبه روند افزایش دمای روزانه برای استان خوزستان مورد انتظار است.
وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته بهبهان با ۲۶.۳ و ایذه با ۳.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۳.۶ و حداقل به ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.
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