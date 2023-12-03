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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۸

اسماعیلی در تذکر شفاهی:

رییس جمهور برای حل مشکل معیشتی مردم دستورات عاجل و موثر صادر کند

رییس جمهور برای حل مشکل معیشتی مردم دستورات عاجل و موثر صادر کند

نماینده مردم میانه در مجلس خواستار توجه ویژه رئیس جمهور و دولت به موضوع تورم و گرانی شد که کارد را به استخوان مردم رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود تورم و گرانی را یکی از مشکلات مهم کشور دانست که امان مردم را بریده و گفت: لازم است هرچه سریع‌تر رئیس جمهور دستورات عاجل و موثری در این خصوص صادر کند که کارد به استخوان مردم رسیده و لازم است طبقه آسیب پذیر جامعه هرچه سریع‌تر درک شوند و مشکلات آنها برطرف شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات فرهنگیان و ضرورت پرداخت پاداش و معوقات معلمان در رتبه بندی، اظهار کرد: از جمله مشکلات این قشر زحمتکش همین مطالبات است که ماه‌ها به دنبال آن هستند لذا دولت باید بیشتر از این و به موقع به آن توجه کند.

کد مطلب 5956341
هادی رضایی

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