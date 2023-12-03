رییس جمهور برای حل مشکل معیشتی مردم دستورات عاجل و موثر صادر کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود تورم و گرانی را یکی از مشکلات مهم کشور دانست که امان مردم را بریده و گفت: لازم است هرچه سریع‌تر رئیس جمهور دستورات عاجل و موثری در این خصوص صادر کند که کارد به استخوان مردم رسیده و لازم است طبقه آسیب پذیر جامعه هرچه سریع‌تر درک شوند و مشکلات آنها برطرف شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکلات فرهنگیان و ضرورت پرداخت پاداش و معوقات معلمان در رتبه بندی، اظهار کرد: از جمله مشکلات این قشر زحمتکش همین مطالبات است که ماه‌ها به دنبال آن هستند لذا دولت باید بیشتر از این و به موقع به آن توجه کند.