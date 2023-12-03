آخرین وضعیت اعتراضات در میبد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه به دنبال قتل جوان میبدی در یک نزاع خیابانی با دو تبعه کشور افغانستان عدهای از مردم میبد در مقابل مهمانشهر افغانستانیها در این شهر اجتماع کردند.
شب گذشته نیز چند نفر اقدام به آتش زدن انبار ضایعات مقابل این مهمانشهر کردند، این انبار محل کار جمعی از اتباعی است که در شهر میبد اقدام به جمع آوری زبالههای خشک و ضایعات میکنند.
معترضان در شعارهای خود خواستار اخراج کامل اتباع افغانستانی و تخریب مهمانشهر هستند، همچنین در شعارهای خود فرماندار میبد را از ساخت مهمانشهر جدید بر حذر داشتند، فرماندار نیز با حضور در جمع آنها اعلام کرد که مهمانشهر به خارج از محدوده شهری منتقل میشود.
درگیری در مهمانشهر میبد از جمعه شب آغاز شده و دیشب نیز چندین نفر با سنگپرانی به سمت مهمانشهر سبب مجروح شدن تعدادی از ساکنان این محل شدند.
شنیدهها حاکی است که به دنبال این سنگپرانیها یک مأمور نیروی انتظامی نیز دچار جراحت شده است.
به گزارش مهر، قاتل جوان میبدی در مدت کمتر از ۱۵ ساعت توسط نیروی انتظامی دستگیر شد. غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد نیز بازپرس ویژهای برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده معرفی کرده است.
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