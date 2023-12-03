به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علی قاسمزاده رییس دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، در هشتمین جشنواره ملی مالک اشتر که در سالن اجتماعات سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، مفتخر به کسب عنوان؛ رییس دانشگاه الگو در راستای ماموریتهای انقلاب و بسیج از سوی سرتیپ پاسدار سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین شد.
گفتنی است، در هشتمین جشنواره ملی مالک اشتر، برترینها و منتخبین اقشار مختلف سپاه در کشور با حضور فرماندهان سپاه و جمعی از مسئولان تجلیل شدند که از رییس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) در کسب عنوان رییس دانشگاه الگو در راستای ماموریتهای انقلاب و بسیج تجلیل شد.
نظر شما