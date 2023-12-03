پلمب ۷۳ انبار کالای قاچاق/ توقیف ۴۴۷ دستگاه خودروی شوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی گفت: چهاردهمین مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور با اولویت نظارت و پایش انبارها و محل نگهداری کالا به مدت ۳ روز در سراسر کشور انجام شد و در اجرای این طرح، از ۸۸۸ انبار محل نگهداری کالا بازدید شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه ۷۳ انبار به دلیل نگهداری کالای قاچاق مُهر و موم شد، افزود: ارزش تقریبی کالای کشف شده از ۷۳ انبار، ۵۹۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار رحیمی گفت: در اجرای این طرح ۴۴۷ دستگاه خودروی شوتی و ۴۰۱ دستگاه خودروی حامل بار قاچاق متوقف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این طرح یک هزار و ۱۵۷ فقره پرونده قضائی تشکیل شد، افزود: بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ و خراسان رضوی بوده است.