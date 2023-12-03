  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

سردار رحیمی خبر داد؛

پلمب ۷۳ انبار کالای قاچاق/ توقیف ۴۴۷ دستگاه خودروی شوتی

پلمب ۷۳ انبار کالای قاچاق/ توقیف ۴۴۷ دستگاه خودروی شوتی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مُهر و موم ۷۳ انبار کالای قاچاق و توقیف ۴۰۱ دستگاه خودروی حامل بار قاچاق در مدت ۳ روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی گفت: چهاردهمین مرحله طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز در کشور با اولویت نظارت و پایش انبارها و محل نگهداری کالا به مدت ۳ روز در سراسر کشور انجام شد و در اجرای این طرح، از ۸۸۸ انبار محل نگهداری کالا بازدید شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه ۷۳ انبار به دلیل نگهداری کالای قاچاق مُهر و موم شد، افزود: ارزش تقریبی کالای کشف شده از ۷۳ انبار، ۵۹۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار رحیمی گفت: در اجرای این طرح ۴۴۷ دستگاه خودروی شوتی و ۴۰۱ دستگاه خودروی حامل بار قاچاق متوقف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این طرح یک هزار و ۱۵۷ فقره پرونده قضائی تشکیل شد، افزود: بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ و خراسان رضوی بوده است.

کد مطلب 5956353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      کار به مردم بدید تا کسی سراغ قاچاق نرود ن اینکه نون ببرید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها