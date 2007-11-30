بی احتیاطی راننده اتوبوس دانش آموزان را تا یک قدمی مرگ برد

زهره آشتیانی، مسؤل دانش آموزان مذکور در توضیح این واقعه به خبرنگار مهر گفت: روز چهارشنبه 72 دو نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه الغدیر برای شرکت در اردو بوسیله دو دستگاه اتوبوس متعلق به شرکت اتوخاوران عازم اردوگاه شهید باهنر بودند.

وی افزود: علیرغم توافقات قبلی، راننده اتوبوس شماره 815 د 11 پیش از رسیدن به در اردوگاه، در شیب خیابان جنب پارک جمشیدیه اتوبوس را متوقف نموده و از دانش آموزان خواست تا پیاده شوند. ولی پس از آنکه با اعتراض مربیان مسئول دانش آموزان مواجه شد، اتوبوس را ترک کرد تا با همکار خود در اتوبوس دیگر مشورت کند.

آشتیانی تأکید کرد: هنوز چند لحظه ای از پیاده شدن راننده نگذشته بود و درحالیکه وی مشغول صحبت با راننده دیگر بود، اتوبوس شروع به حرکت به سمت عقب کرد. در این لحظه دانش آموزان وحشت زده شروع به جیغ و داد کردند.

وی با اشاره به اینکه راننده پیش از پیاده شدن فراموش کرده بود ترمزدستی اتوبوس را بکشد، گفت: راننده پس از آنکه متوجه این اتفاق شد، خود را به اتوبوس رساند و با کشیدن ترمز دستی آنرا متوقف کرد.

مسئول دانش آموزان با تأکید براینکه لطف خداوند شامل حال این دختران شد، اضافه کرد: جیغ و داد بچه‌ها و توجه مربی دیگر دانش آموزان، راننده را به موقع آگاه کرد و وی توانست پیش از آنکه اتوبوس در شیب تند خیابان سرعت بگیرد، آن را متوقف کند.

وی تعداد دانش آموزان داخل اتوبوس را 36 نفر اعلام کرد و افزود: با توجه به موارد مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و موجب بوجود آمدن حوادث بسیار دردناک و تأسفباری شده است، از مسئولین مربوطه من جمله آموزش و پرورش ، راهنمایی و رانندگی و . . . می‌خواهیم تا با شرکت حمل و نقل و راننده مذکور برخورد جدی صورت گیرد.

آشتیانی با تأکید بر اینکه حتماً نباید اتفاق هولناکی بیافتد تا مسئولین حادثه را پیگیری کنند، گفت: حال که به لطف خدا از یک فاجعه دلخراش جلوگیری شد، نباید مسئولین ساده از کنار آن بگذرند و لازم است برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه حتماً با متخلفین برخورد کنند.