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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان انار؛

نمایشگاه لاله های آسمانی در شهرستان انار افتتاح شد

نمایشگاه لاله های آسمانی در شهرستان انار افتتاح شد

کرمان- به مناسبت هفته فرهنگی در شهرستان انار، نمایشگاه لاله های آسمانی دراین شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان انار، این نمایشگاه یکشنبه با حضورامام جمعه، فرماندار، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی، مسئول بسیج هنرمندان و تعدادی از مسئولین شهرستان در محل مصلی امامزاده محمد صالح (ع) افتتاح شد.

این نمایشگاه که تا ۱۶ آذرماه دایر است دارای غرفه‌هایی نظیر کتاب، تجسمی، خوشنویسی، نقاشی، دلنوشته و عفاف وحجاب برای بازدید علاقمندان است.

یادآوری می‌شود: قرار است یادواره شهدای شهرستان انار نیز روز پنجشنبه ۱۶ آذرماه برگزار شود.

لازم به ذکر است: نمایشگاه لاله‌های آسمانی به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری بسیج هنرمندان شهرستان انار افتتاح شده است.

کد مطلب 5956373

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