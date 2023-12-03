مدرسه ۱۲ کلاسه ویژه دانش آموزان استثنایی در خوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده و از پروژههایی بود که پیشرفت فیزیکی بالایی داشت، با اتمام فرایند احداث این مدرسه ۱۳۰ دانش آموز با نیازهای ویژه از این کلاسها بهره مند میشوند.
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در مراسم افتتاح این طرحها گفت: ۲ باب مدرسه با ۲۴ کلاس درس در شهرستانهای خوی و سردشت در قالب طرح آئین مهرورزی و در بخش آموزش استثنایی به بهره برداری رسید.
قهرمان رحمانی افزود: ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این مدارس هزینه شده که از محل اعتبارات دولتی بوده است.
وی با اشاره به اینکه این مدارس در قالب طرح آئین مهرورزی و در بخش آموزش و پرورش استثنایی احداث شده، اضافه کرد: این مراسم به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و مدارس موجود در استان به همراه ۶ استان دیگر به بهره برداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان نیازمند احداث ۶۴۰ هزار مترمربع فضای آموزشی است و طبق بررسیهای انجام شده به ازای هر یک دانش آموز، یک مترمربع کمبود فضای آموزشی داریم.
رحمانی گفت: سرانه فضای دانشآموزی آذربایجان غربی در مقایسه با متوسط کشوری که ۵.۲۲ مترمربع است، پایین بوده که با درنظر گرفتن جمعیت دانشآموزی، نیازمند چهار هزار و ۵۰۰ کلاس درس هستیم.
این مراسم به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و مدارس یاد شده همزمان با سفر معاون وزیر به استان قم ۸ پروژه ویژه دانش آموزان استثنایی در خوی، سردشت، هرمزگان، ایلام، گلستان، کرمان، کرمانشاه و قم به بهره برداری رسید.
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