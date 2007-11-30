"سرزمین رویاها" در تالار وحدت اجرا می شود

فرهاد هراتی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : این کنسرت در ارتباط با مقوله صلح جهانی برای کودک نوشته و آهنگسازی شده وقبلا هم در تالار رودکی اجرا شده است که خوشبختانه مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفت و درست به دلیل همین اقبال بود که تالار وحدت را برای اجرای مجدد در اختیار گروه قرار دادند.

سرپرست گروه موسیقی "نامیرا" در ادامه خاطر نشان کرد: "سرزمین رویاها" داستان موزیکال زیبایی است که توسط انوشه جم نوشته شده که روی هر یک از این کاراکترها آهنگ ساختیم وباید گفت که کلیت این داستان به طرح بخشی از تبعات جنگ می پردازد این برنامه نوعی نمایشنامه رادیویی است که داستان توسط گویندگانی چون جلال مقامی ، نگین کیان فر و با سرپرستی بهرام زند همراه با موسیقی روایت می شود.

هراتی درباره داستان "سرزمین رویاها" گفت : داستان در خانواده ای پنج نفره در سرزمینی بی نام و نشان و در شبی زمستانی آغاز می شود؛مادر خانواده به اتفاق بچه ها در آن شب زمستانی آدم برفی درست می کنند و فردای آن روز یک هیولای بزرگ به نام جنگ به این سرزمین می آید و به مادر و بچه ها حمله ور می شود و...