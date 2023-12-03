عامل تیراندازی در یکی از روستاهای شیروان دستگیر شد

سرهنگ مجید یگانه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان شیروان، به دو نفر از اهالی به علت اختلاف بر سر چراگاه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستورکار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیروان تصریح کرد: با انجام کار پلیسی و تحقیقات میدانی مشخص شد که شخصی با سلاح شکاری علاوه بر ایجاد رعب و وحشت عمومی، موجب زخمی شدن دو نفر شده و سپس به سرعت از محل متواری شده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا با تحقیقات گسترده و اقدامات صورت گرفته توسط مأموران انتظامی این فرد کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد، افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه این فرد یک قبضه سلاح تک لول شکاری کشف و ضبط کردند.

سرهنگ یگانه‌پور در پایان با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: جامعه به هیچ وجه جولانگاه اوباش و مجرمان نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و اخلال در نظم و امنیت عمومی مردم شوند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.