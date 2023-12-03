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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

سرهنگ‌طرهانی خبر داد؛

پایان کار سارق خودرو با شلیک پلیس

پایان کار سارق خودرو با شلیک پلیس

فرمانده انتظامی شهرستان ری، از دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو در عملیات ضربتی با تلاش مأموران کلانتری ۱۷۳، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: بامداد یازدهم آذر ماه امسال عوامل عملیات کلانتری ۱۷۳ امین آباد در حال گشت زنی‌های هدفمند در محور امین آباد بودند که یک دستگاه پراید سفید تک سرنشین را مشاهده کردند که پس از استعلام از سامانه پلیس مشخص شد خودرو دارای سابقه سرقت از شهر تهران می‌باشد.

وی افزود: به خودرو مورد نظر نزدیک شده و مأموران دستور ایست را صادر می‌کنند که سارق به محض مشاهده پلیس اقدام به متواری شدن کرده و عملیات تعقیب و گریز آغاز شد و پس از طی مسافتی خودرو با شلیک پلیس به لاستیک متوقف و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه سارق دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازدید از اولیه از خودرو سه کیف حاوی مدارک هویتی غیر کشف گردید که پس از انتقال متهم به کلانتری و شروع تحقیقات در ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی بود که اما پس از انجام اقدامات تخصصی مشخص شد مدارک‌ها را ۲۴ ساعت گذشته از داخل چند خودرو به سرقت برده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: پس از دعوت مالباختگان به کلانتری و پایان تحقیقات متهم به ۴ فقره سرقت معترف و پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اعزام شد.

کد مطلب 5956406

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