به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا حسین‌نژاد پیش از ظهر یک‌شنبه در آئین اختتامیه بخش نغمات دینی چهل و ششمین مسابقات سراسری قرآن کریم که در تالار هتل داریوش بجنورد برگزار شد اظهار داشت: انس گرفتن با قرآن یعنی جاری شدن تمام ویژگی‌های قرآن در زندگی انسان و اگر همگان به این باور برسند که قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی در تمامی زمینه‌ها جنبه هدایتی دارد از آن مکرر بهره خواهند گرفت.

استاندار خراسان شمالی نهادینه شدن قرآن را موجب انسان‌سازی دانست و گفت: نهادینه شدن «الله اکبر» در وجود انسان‌ها بیانگر این است که از هیچ قدرتی نخواهیم ترسید.

وی در ادامه افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی در مقابل تمامی قدرت‌های پوشالی ایستادگی کرده و به عنوان یک قدرت در جهان اسلام مطرح است نشأت گرفته از رهبری است که کلام قرآن در وجودشان نهادینه شده است.

حسین‌نژاد با بیان اینکه در واقعه یازده سپتامبر تمامی کشورها خود را در مقابل آمریکا باختند اما مقام معظم رهبری با شجاعت دینی خطاب به آمریکا اشاره کرد چه کاره این دنیا هستی که می‌گویی «یا با ما یا برما» تصریح کرد: این صلابت نشأت گرفته از قرآن است.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: تمامی افرادی که با قرآن انس گرفتند اخلاق قرآنی در تمامی ابعاد زندگیشان ساری و جاری است.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد اظهار امیدواری کرد: حضور قاریان در خراسان شمالی آغازی باشد برای ترغیب فعالان قرآنی و مردمی که بسیار عاشقانه در این رویداد و محافل قرآنی حضور پیدا کردند و نور قرآن در دل‌های ما برای همیشه روشن بماند.