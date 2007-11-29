به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در خصوص عملکرد تعاونیها و نحوه فعالیت آنها در کشور، گفت: طبق قانون تعاون ایران، طبقات مختلف اجتماعی می توانند با اجتماع حداقل 7 نفر برای تامین معیشت، ایجاد اشتغال و یا کاهش هزینه های زندگی، تقاضای تشکیل تعاونی را داشته باشند، که با مراجعه به ادارات کل تعاون استانها می توانند مدارک خود را ارائه نمایند و سپس با معرفی به ادارات ثبت، تعاونی خود را به ثبت برسانند.

وزیر تعاون اظهار داشت: کسب و کار و حرکت اقتصادی نیاز به حمایت دارد و در این ارتباط مجموعه دولت باید تلاش نماید تا افرادی که وارد فعالیتهای اقتصادی می شوند را مورد حمایت قرار دهند و حتی در مواقع نیاز به دریافت تسهیلات نیز باید این حمایتها ادامه داشته باشد و افرادی که در این مورد به مشکل برخورد می کنند، باید با مراجعه به ادارات کل تعاون استانها نسبت به حل این مشکل اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: تعاون سبک دولتی اقتصاد نیست، بلکه سبک مردمی آن است و در این سیستم غیر دولتی، مردم باید خود نسبت به حل مشکلات اقدام کنند، ولی سیستم تعاون می تواند مطالبات را جمع آوری نماید تا نسبت به حل آن تصمیمات بهتری لحاظ شود.

عباسی در زمینه حمایت از تعاونیهای تازه تاسیس ابراز داشت: مجموعه زیادی از جویندگان کار مخصوصا در طبقات پایین جامعه شاید شناخت کافی برای حضور در فعالیتهای اقتصادی را نداشته باشند و حتی موفق به دریافت وام نیز شوند، که در این مورد وزارت تعاون با راه اندازی بنیاد های توسعه کارآفرینی به فرآیند توانمند سازی تعاونی ها کمک می کند.

وزیر تعاون بیان داشت: افراد باید علاوه بر فراگیری و کسب آموزشهای لازم طبقه بندی شوند که این کار توسط ادارات کل تعاون استانها در حال انجام است و همچنین سایت وزارت تعاون نیز با ثبت نام از متقاضیان کار به شناسائی، طبقه بندی و شناساندن ظرفیتها و تخصصهای آنها کمک می کند.

وی در خصوص نحوه بهره مندی تعاونیهای تولیدی از تسهیلات پس از تشکیل تعاونی، گفت: تعاونیهای تولیدی نیز مانند تعاونیهای دیگر می توانند با مراجعه به بانکها و صندوق تعاون از تسهیلات برخوردار شوند و لازم به ذکر است که صندوق تعاون از ابتدای سال تاکنون توانسته 250 میلیارد تومان وام به متقاضیان پرداخت نماید که بیشترین این موارد مربوط به تعاونی های تولیدی است.

عباسی طرحهای زود بازده که از سوی دولت پیگیری می شود را حرکت مناسبی دانست و افزود: تعاونیها نیز می توانند از تسهیلات در قالب طرحهای زود بازده برخوردار شوند، به نحوی که از 17 هزار طرح پیشنهادی حوزه تعاون که برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده 8 هزار مورد آن به تصویب رسیده است.

وزیر تعاون سهم آورده متقاضیان تعاونیها و دریافت تسهیلات را 20 درصد ذکر کرد و بیان داشت: البته در بسیاری از موارد افراد تا 40 درصد آورده را نیز داشته اند که در خصوص متقاضیان در قالب بانوان و فارغ التحصیلان همگن این رقم با 10 درصد نیز قابل انجام و دریافت وام است.

وی نرخ سود تسهیلات اعطائی به متقاضیان تعاونی را 12 درصد عنوان کرد و افزود: البته در این مورد هم وزارت تعاون از محل بودجه خود بخشی از این نرخ سود را به عنوان یارانه به تعاونیهای بانوان و فارغ التحصیلان همگن کمک می نماید، ولی با توجه به کند بودن روند پرداخت تسهیلات در برخی موارد، باز هم افراد می توانند در صورت بروز مشکل به ادارات کل تعاون در استانها و یا وزارت تعاون مراجعه و نسبت به حل مشکل اقدام کنند.

عباسی همچنین یکبار دیگر تشکیل بانک توسعه تعاون را بر اساس سیاستهای اجرائی اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری دربند ب آن مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: پس از تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت، صندوق تعاون نیز به عنوان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونیها، در استانها و شهرستانها تحت نظر بانک توسعه تعاون فعالیت خواهد نمود.