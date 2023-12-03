به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی، ظهر یکشنبه در رویداد بزرگ قرآنی آوای آسمانی (بزرگترین رویداد قرآنی مدارس غیرانتفاعی و هیت امنایی سراسر کشور) ۱۰ هزار مدرسه در کشور ۲۰۰ مدرسه در استان در مدرسه امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: یادگیری مفاهیم قرآن و به‌کار گرفتن آن در زندگی به عنوان پایه محکم اعتقادی از اهمیت بالایی در مدارس برخوردار است.

وی به آموزش درست مبانی دینی از طریق قرآن و اهل‌بیت (ع) تأکید کرد و گفت: باید با تلفیق معنویت و اخلاق قرآنی با آموزش‌های علمی و تحصیلی دانش‌آموزان انسان کاملی برای خدمت به جامعه شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه فرزندان باید با درس خواندن انسان‌های مفیدی برای جامعه و خانواده باشند، تصریح کرد: همه باید تلاش کنند تا خلا جدی در حوزه نوجوانان برطرف شود و پایه‌ها را محکم بنا کنند.

وی عنوان کرد: آموزش و حفظ قرآن فی‌نفسه ارزشمند است اما برای تکمیل تربیت دینی لازم است که مفاهیم قرآنی به درستی منتقل به کودکان و نوجوانان شود تا انسان‌های کاملی را بر پایه مبانی اعتقادی به جامعه تحویل دهیم.

رفیعی ادامه داد: هم باید آموزش‌های تحصیلی در سطح عالی باشد و هم آموزش‌های تربیتی به نحوی باشد که در برابر گردبادهای جامعه امروز از نوجوانان محافظت کند و هر فرد به عنوان الگو نسبت به همنوعان عملکرد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مدت‌هاست مدارس به مسابقه معدل و کنکور تبدیل و انسان تک بعدی تربیت شده است، خاطرنشان کرد: آسیب‌های این نوع عملکرد را در جامعه مشاهده می‌کنیم در حالی که باید فعالیت‌های قرآنی در سطح همه مدارس توسعه یابد تا شاهد تربیت درست باشیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان جهل و نادانی را دشمن بزرگ بشریت خواند و گفت: باید همه جوانب در نظر گرفته شود و مباحث تربیتی زیرساخت زندگی است.