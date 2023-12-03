امریکا در تمام توطئه‎ ها به برکت خون شهدا شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی پور ظهر یکشنبه در دیدار با خانواده شهیدان محمود و احمد مستعان اظهار کرد: خانواده شهدا مایع عزت و فخر کشور هستند و درخت تنومند انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا و گذشت و صبوری خانواده شهدا هر روز ریشه دار تر می‌شود.

وی با اشاره به بیانات امام راحل مبنی بر آنکه هرچه فریاد دارید بر آمریکا بزنید، گفت: اکنون رهبر معظم انقلاب نیز طراح تمام توطئه‌ها را شیطان بزرگ آمریکا می‌دانند.

وی افزود: پهپاد آمریکایی که توسط ایران با موشک تولیدی کشور زده شد مرزهای سایر کشورها را درنوردیده بود و کشورهای بزرگ دنیا جرأت موضع گیری نسبت به نظام جمهوری اسلامی ندارند.

حجت الاسلام موسی پور گفت: به برکت خون شهدا و استقامت خانواده آنها آمریکا در تمام توطئه‌ها شکست خورده و اکنون به برکت خون شهدا قدرت برتر خاورمیانه ایران است.

شهید محمود مستعان در سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر منطقه شرق دجله بر اثر اصابت ترکش به سینه و شهید احمد مستعان در سال ۱۳۶۳ در جزیره مجنون بر تسریع اصابت مستقیم گلوله به سینه به شهادت رسید

درباره این دو شهید، کتاب «دو نیمه از یک سیب» به چاپ رسیده است.

بازدید از پروژه کتابخانه مرکزی و مجتمع حوزوی خاتم‌الانبیاء، حضور در نشست هم اندیشی و دیدار با علما و روحانیون، بازدید از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی و دیدار با فعالان فرهنگی و یاوران مراسم، از دیگر برنامه‌های رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور به این استان است.