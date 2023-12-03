«احسان صالحی» به اظهارات «آذری جهرمی» واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، «احسان صالحی» دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در فضای مجازی به انتشار مطلبی در کانال آذری جهرمی درباره حواشی اخیر حول صنعت چای، واکنش نشان داد.

صالحی در این باره تاکید کرد: «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است». وی افزود: «از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید».