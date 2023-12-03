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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۹

در پی بروز برخی حواشی حول صنعت چای؛

«احسان صالحی» به اظهارات «آذری جهرمی» واکنش نشان داد

«احسان صالحی» به اظهارات «آذری جهرمی» واکنش نشان داد

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت به اظهارات وزیر دولت دوازدهم درباره حواشی اخیر حول صنعت چای واکنش نشان داد و تاکید کرد:از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود،در نمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «احسان صالحی» دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در فضای مجازی به انتشار مطلبی در کانال آذری جهرمی درباره حواشی اخیر حول صنعت چای، واکنش نشان داد.

صالحی در این باره تاکید کرد: «کشف فساد در پی گزارش مردمی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و کار مشترک نهادهای نظارتی دولت انجام و پرونده تحویل قوه قضائیه شد. این دولت نه‌تنها در برخورد با فساد خط قرمز ندارد خود پیشگام کشف و مبارزه با آن است». وی افزود: «از این نمد کلاهی برای جریانی که کلکسیونی از مفاسد زیر عبایش بود، در نمی‌آید».

کد مطلب 5956480

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