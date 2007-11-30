ایران در شرایط ایده آل اقتصادی / تسلیم ریز فروشی سهام نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری روز پنجشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک تجارت در جمع خبرنگاران در خصوص دلایل عدم خرید سهام فولاد مبارکه و ایرالکو گفت: این دو بنگاه از بهترین بنگاه های بورس هستند، و این موضوع را تمام افرادی که دارای دانش تخصصی بورس هستند، می دانند.

واگذاری مدیریت

وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف دولت از واگذاری سهام این شرکتها را واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی عنوان و تصریح کرد: برای واگذاری سهام شرکتها دولت دو گزینه داشت که یکی از آنها خرد فروشی و واگذاری سهام به صورت ریز است.

به گفته وی افرادی که این نوع سهام را خریداری می کنند، مردم کوچه و بازار و کسانی هستند که پس انداز های خرد دارند، اما در مجموع واگذاری سهام خرد منجر به واگذاری مدیریت نمی شود.

دانش جعفری اظهارداشت: هم اکنون نزدیک به 60 درصد سهام ایران خودرو خرد و 40 درصد در اختیار بخشهای دولتی است و همواره در سالهای گذشته مدیریت این مجموعه بر عهده دولت بوده که توسط وزارت صنایع و معادن اعمال می شده است.

وی افزود: اما اگر قرار است، از نظر علمی و اصولی مدیریت بنگاه ها واگذار شود، نیازمند واگذاری بلوکهای بزرگ سهام است، به طورمثال اگرقرار است 20 درصد سهام فولاد مبارکه دراختیار دولت باشد، باید حتما بلوکهای بزرگتر از 20 درصد دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا منجر به واگذاری مدیریت آن شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر 80 درصد سهام فولاد مبارکه به صورت خرد به مردم واگذار شود و 20 درصد در اختیار مردم بماند، منجر به واگذاری مدیریت نمی شود و کماکان مدیریت فولاد مبارکه در اختیار بخش دولتی می ماند.

وی گفت: سیاست دولت که درهیئت دولت نیز به تصویب رسید واگذاری حداقل دو بلوک 20 درصدی سهام فولاد مبارکه به بخش خصوصی یعنی حداقل 40 درصد سهام این شرکت بود که بالاتر از 20 درصد سهام دولت است، بنابراین با این عمل می توانیم مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم.

دانش جعفری با بیان اینکه مشکل پیش آمده در واگذاری سهام فولاد مبارکه این بود که برای اولین بار سهام عرضه شده نقدی بود، تصریح کرد: این درحالی است که درموارد گذشته 30 درصد سهام اینگونه واگذاریها نقدی و70 درصد به صورت اقساط سه ساله بود.

وی به رقم بسیار بالای ارزش 20 درصد سهام عرضه شده فولاد مبارکه به میزان یک هزارو 300 میلیارد تومان در بورس که بسیار بزرگ بود، اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، مشتری که این میزان پول را در اختیار داشته باشد و وارد میدان شود، وجود نداشت که ممکن است در شرایط بعدی با تقویت شرکتهای تامین سرمایه این امر امکانپذیر شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اگر خواهان واگذاری مدیریت به بخش خصوصی هستیم، باید بلوکهای بزرگتر را واگذار کنیم، خاطرنشان کرد: در ماه های گذشته چندین میلیون نفر متقاضی خرید سهام ریز فولاد مبارکه بودند، اما اگر بخواهد مدیریت این شرکت واگذار شود، باید بلوکهای بزرگ آن واگذار شود.

وی تاکید کرد: با این شرایط الان نیز تسلیم ریز فروشی سهام نخواهیم شد، زیرا قصد دولت انتقال مدیریت به بخش خصوصی است.

مشکلی در قیمت گذاری سهام بانکها وجود ندارد

دانش جعفری درمورد آماده سازی بانکها برای حضور در بورس گفت: واگذاری بانکها و به طور کلی هر بنگاه اقتصادی نیازمند یکسری بررسی های مالی است و سازمان حسابرسی در این میان نقشهایی را بر عهده دارد.

وی مشخص شدن قیمت هر سهم در هر واحد اقتصادی را نیازمند مشخص شدن وضعیت دارائی ها، بدهی ها و اقدامات دیگری دانست تا بدین لحاظ یک بنگاه اقتصادی آماده عرضه در بورس شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه همین امر درارتباط با سیستم بانکی نیزمصداق دارد، تصریح کرد: در این بین وضعیت بدهی واحدهای در حال واگذاری قطعا مورد توجه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه ممکن است یک واحد اقتصادی دارای 100میلیارد تومان ارزش باشد وهیچ مطالبه ای ازهیچ سازمانی نداشته باشد، اما دارای بدهی باشد، این وضعیت تاثیری در قیمت گذاری سهام این واحد ندارد.

دانش جعفری با تاکید بر اینکه بانکها دارای شفاف ترین حسابها هستند، تصریح کرد: روابط مالی و بدهی های دولت به سیستم بانکی نیز از سالهای قبل توسط سازمان حسابرسی بررسی و در دولت تائید شده است، بنابراین مشکلی در مورد قیمت گذاری سهام بانکها وجود ندارد.

اعلام آمادگی بانکها خارجی برای حضور در ایران

وی در خصوص حضور بانکهای خارجی در ایران گفت: در ماه های گذشته اعلام کردیم که با توجه به تصمیمات اخذ شده در کشور، ایران پذیرای بانکهای خارجی هم از لحاظ احداث شعبه و هم از لحاظ تاسیس بانک جدید با مشارکت ایران است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این راستا تحولاتی آغاز شده و برخی از بانکهای خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کرده اند.

پیگیری استقلال سیاستهای پولی و مالی

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش مهر با تاکید بر استقلال سیاستهای مالی و پولی براساس برنامه چهارم توسعه، گفت: این سیاست در برنامه های توسعه قبلی نیز وجود داشت و به عنوان یک سیاست اصلی در کشور دنبال می شود.

دانش جعفری با اشاره به سیاست بانک مرکزی در مورد ممنوعیت استفاده از منابع این بانک توسط بانکهای کشور اظهار داشت: بانک های تجاری به دلیل وضعیتی که با آن مواجه بودند، در برخی موارد اضافه برداشت هایی از بانک مرکزی داشته اند.

وی اضافه کرد: هم اکنون هماهنگی هایی میان بانک مرکزی و بانکهای تجاری درمورد مهار وکنترل اضافه برداشت ها صورت گرفته است، البته در این بین بانک تجارت از بانکهایی بوده که اضافه برداشت نداشته و مواجه با مازاد منابع نیز بوده است، اما برخی از بانکها به دلیل تعهدات بیشتری که داشتند، در برخی از مقاطع مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده اند.

شروط مظاهری

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تغییر و تحولات مداومی که در بخش مدیران سیستم بانکی صورت می گیرد، گفت: بخشی از این تغییرات اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: طهماسب مظاهری در زمان پذیرفتن سمت ریاست کل بانک مرکزی شروطی را با رئیس جمهور داشتند که تعدادی از مدیران مورد نیاز خود در بانک مرکزی را از سیستم بانکی تامین کند.

وی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی به لحاظ شناختی که از مجموعه اقتصادی کشور داشتند، تعدادی از افراد را گزینش کرده و با خود به عنوان معاون، دبیرکل، قائم مقام و غیره بانک مرکزی بردند وهم اکنون نیز رضا راعی، ( مدیرعامل سابق بانک تجارت) را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم تا این بانک را در ماموریتهای مهم و خطیری که دارد، همراهی کند.

ایران در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار دارد

دانش جعفری در مورد تحریم هایی که علیه سیستم بانکی کشور صورت گرفته است، گفت: این موضوع باید اصلاح شود، زیرا تنها بانک ایرانی که توسط سازمان ملل مورد تحریم قرار گرفت، سپه بود و تعدادی از بانک های تجاری ایران در ارتباط با اقدامات خصمانه آمریکا بر علیه ایران مورد تحریم قرار گرفتند، این در حالی است که ایران در سالهای گذشته مبادلات چندانی با آمریکا نداشته، بنابراین این تحریم ها تاثیری در وضعیت بانکهای ما ندارد.

وی افزود: ایران رابطه خاص اقتصادی با آمریکا نداشته و از همان سالهای اوایل انقلاب گسستگی روابط میان دو کشور وجود داشته است، بنابراین اتفاق جدیدی رخ نداده و اقتصاد ایران به اندازه کافی دارای اقتدار است که برخی از تحولات اینگونه را در خود هضم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر شرایط اقتصادی مناسب کشور، اظهارداشت: میزان درآمدهای کشور از نظر نفت و مالیات بالا است و صادرات کشور در سال گذشته به بالاترین رکورد دهه اخیر یعنی به 16 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده و صادرات نفت نیز در بالاترین درجه خود است، بنابراین وضعیت اقتصادی کشور مناسب است.

وی بیان کرد: این در حالی است که امریکا این نوع اقدامات خصمانه را نه تنها بر علیه ایران بلکه بر علیه بسیاری از کشورها انجام داده به نحوی که حدود 55 تحریم بین المللی را علیه کشورهای مختلف اجرا کرده است.

به گفته دانش جعفری کلیه پژوهشهایی که تاکنون انجام شده نشان می دهد که تحریم ها عموما بی اثرهستند، چرا که مقاصد سیاسی خاصی را دنبال می کنند که با تغییر و تحولات مدیریتی که در خود آمریکا اتفاق می افتد، این موارد بدون اینکه به نتیجه خاصی برسد با تغییر سلایق رها می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایران به اندازه کافی دارای اقتدار است و آمریکا نیز با اقداماتی که انجام می دهد، نتوانسته و قادر نیست کاری بر علیه ایران انجام دهد.