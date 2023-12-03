سیلاب های مازندران مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کمیته مدیریت راهبری کنترل سیلاب با بیان اینکه مستندسازی سیلابهای گذشته ضروری است، گفت: باید مشخصات دقیق و با جزئیات سیلهای رخ داده در استان نیز گردآوری شود و مورد مطالعه قرار گیرد و شهرداریها و دهیاریها نیز تکلیفشان را در بحث شناسایی نقاط پرخطر و سازههای تقاطعی فاقد آبگذر ایمن جدی بگیرند.
محمدی شیرکلایی افزود: همه دستگاهها باید هماهنگ باشند تا برای تدوین طرح جامع مقابله با سیلاب مازندران دادههای لازم و مورد نیاز مانند مشخصات فنی تأسیسات و سازههای موجود در حریم و بستر رودخانهها و عرصههای تحت تملک و مدیریت در اطراف رودخانهها و مناطق سیلخیز را در اختیار شرکت مشاور طرح جامع قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار میرود همه دستگاهها و به ویژه اعضای کمیته راهبری کنترل و کاهش خطرات سیلاب استان همکاریهای لازم را در این زمینه داشته باشند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران درباره وجود سازههای تقاطعی فاقد آبگذر ایمن اظهار کرد: لازم است ذیل کمیته راهبردی کمیتهای را با عنوان کمیته پایش تشکیل دهیم که طی بازه مشخص و محدودی از سازههای تقاطعی فاقد آبگذر ایمن که توسط شرکت آب منطقهای مازندران شناسایی شد بازدیدی داشته باشد و آخرین وضعیت این سازهها توسط این کمیته برای تعیین تکلیف نهایی مورد بررسی قرار گیرد.
محمدی شیرکلایی درباره وجود زیرگذرهای غیراستانداردی در استان نیز خاطرنشان کرد: این زیرگذرها که زیر پلها و در بستر رودخانهها ایجاد شده باید بسته شوند و مسئولیت هر خسارتی که در این زیرگذرها ایجاد میشود بر عهده دستگاه و مسئولی است که اجازه و تأیید ساخت چنین زیرگذری را صادر کرد.
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