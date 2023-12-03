  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران:

سیلاب های مازندران مستندسازی شود

سیلاب های مازندران مستندسازی شود

ساری- مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران مستندسازی سیلاب های گذشته در استان را ضروری دانست و گفت: طرح جامع مقابله با سیلاب در استان تهیه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کمیته مدیریت راهبری کنترل سیلاب با بیان این‌که مستندسازی سیلاب‌های گذشته ضروری است، گفت: باید مشخصات دقیق و با جزئیات سیل‌های رخ داده در استان نیز گردآوری شود و مورد مطالعه قرار گیرد و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز تکلیف‌شان را در بحث شناسایی نقاط پرخطر و سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذر ایمن جدی بگیرند.

محمدی شیرکلایی افزود: همه دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند تا برای تدوین طرح جامع مقابله با سیلاب مازندران داده‌های لازم و مورد نیاز مانند مشخصات فنی تأسیسات و سازه‌های موجود در حریم و بستر رودخانه‌ها و عرصه‌های تحت تملک و مدیریت در اطراف رودخانه‌ها و مناطق سیل‌خیز را در اختیار شرکت مشاور طرح جامع قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها و به ویژه اعضای کمیته راهبری کنترل و کاهش خطرات سیلاب استان همکاری‌های لازم را در این زمینه داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران درباره وجود سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذر ایمن اظهار کرد: لازم است ذیل کمیته راهبردی کمیته‌ای را با عنوان کمیته پایش تشکیل دهیم که طی بازه مشخص و محدودی از سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذر ایمن که توسط شرکت آب منطقه‌ای مازندران شناسایی شد بازدیدی داشته باشد و آخرین وضعیت این سازه‌ها توسط این کمیته برای تعیین تکلیف نهایی مورد بررسی قرار گیرد.

محمدی شیرکلایی درباره وجود زیرگذرهای غیراستانداردی در استان نیز خاطرنشان کرد: این زیرگذرها که زیر پل‌ها و در بستر رودخانه‌ها ایجاد شده باید بسته شوند و مسئولیت هر خسارتی که در این زیرگذرها ایجاد می‌شود بر عهده دستگاه و مسئولی است که اجازه و تأیید ساخت چنین زیرگذری را صادر کرد.

کد مطلب 5956521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها