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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

براساس برآورد اولیه؛

سیلاب پنج هزار میلیارد ریال به سیستان و بلوچستان خسارت زد

سیلاب پنج هزار میلیارد ریال به سیستان و بلوچستان خسارت زد

زاهدان- مدیرکل ستاد بحران سیستان وبلوچستان گفت: بر اساس برآورد اولیه بارندگی شدید و سیل دو ماه اخیر، پنج هزار میلیارد ریال خسارت در سطح استان برجای گذاشته است.

مجید محبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس برآورد اولیه کارشناسان، بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های مهر و آبان ماه امسال در جنوب و مرکز استان، تاکنون خسارت پنج هزار میلیارد ریالی به زیرساخت‌ها وارد کرده است.

وی ادامه داد: عمده خسارت‌های وارده این مدت در شهرستان‌های جنوبی و مرکز سیستان و بلوچستان گزارش شده که تیم‌های ارزیاب ستاد بحران استان با حضور در مناطق درگیر سیلاب در حال بررسی برآورد دقیق این خسارت‌ها هستند.

وی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، بیشترین خسارت‌های ثبت شده در حوزه شبکه راه‌های ارتباطی بوده است.

مدیرکل ستاد بحران سیستان و بلوچستان افزود: برآورد کامل و دقیق خسارت‌ها تا پایان آذرماه جاری مشخص خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی و موقعیت خاص جغرافیایی که دارد، همیشه با بحران‌های طبیعی روبروست بوده و سیل، خشکسالی و طوفان‌های ۱۲۰ روزه، به طور همزمان از بحران‌های این استان است.

کد مطلب 5956531

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      جمع آوری آبهای سطحی بزرگترین هنر است
    • IR ۰۵:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      نتیجه و عاقبت هر گونه ظلم و ستم اقتصادی و معیشتی به زندگی مردم و جامعه

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