سیلاب پنج هزار میلیارد ریال به سیستان و بلوچستان خسارت زد

مجید محبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس برآورد اولیه کارشناسان، بارندگیهای شدید و سیلابهای مهر و آبان ماه امسال در جنوب و مرکز استان، تاکنون خسارت پنج هزار میلیارد ریالی به زیرساختها وارد کرده است.
وی ادامه داد: عمده خسارتهای وارده این مدت در شهرستانهای جنوبی و مرکز سیستان و بلوچستان گزارش شده که تیمهای ارزیاب ستاد بحران استان با حضور در مناطق درگیر سیلاب در حال بررسی برآورد دقیق این خسارتها هستند.
وی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، بیشترین خسارتهای ثبت شده در حوزه شبکه راههای ارتباطی بوده است.
مدیرکل ستاد بحران سیستان و بلوچستان افزود: برآورد کامل و دقیق خسارتها تا پایان آذرماه جاری مشخص خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی و موقعیت خاص جغرافیایی که دارد، همیشه با بحرانهای طبیعی روبروست بوده و سیل، خشکسالی و طوفانهای ۱۲۰ روزه، به طور همزمان از بحرانهای این استان است.
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