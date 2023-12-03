رویدادفرصت شغلی و دانش بنیان برای دانشجویان کمیته امداد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش رویدادهای فرصت شغلی و دانش بنیان با همکاری کمیته امداد امام (ره)، دانشگاه خلیج فارس و پارک علم و فناوری با حضور ۱۵۰ نفر از دانشجویان خلاق تحت حمایت کمیته امداد در سالن ابن سینا دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (راه) استان بوشهر ظهر یکشنبه در این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری این رویداد آشنا کردن دانشجویان با رویکرد دوره‌های آموزشی و همچنین فرصت‌های شغلی مرتبط با فناوری دانش بنیان است.

عباس روشن افزود: ۱۵۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی از سراسر استان در این همایش حضور دارند که قرار است با شرکت‌های دانش بنیان آشنا و همکاری کنند.

روشن خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمیته امداد قرار است در سال جاری ۵۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت ایجاد کند قطعاً یکی از از اهداف ما بهره گیری از مشاغل دانش بیان است.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر یاد آور شد: خوشبختانه در حاضر تاکنون سه رویداد فرصت شغلی در این زمینه برگزار شده است که در این رویدادها ۷۷۳ دانشجو در قالب ۴۳ تیم شرکت کردند.

روشن خاطرنشان کرد: همه دانشجویان خلاقی که بر اساس بی شن و دانشی که بر پایه دانش بنیادی دارند می‌توانند از طریق این رویدادها مشاغل پایداری ایجاد کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما از برگزاری این رویدادها این است که ارتباطی بین دانشجویان و فرصت‌های شغلی دانش بنیان ایجاد شود و مشارکت کنندگان به سمت و سوی فرصت‌های شغلی دانش بنیان هدایت شوند.