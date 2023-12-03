آموزش و پرورش رایگان تکلیف ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی، در جلسه شورای قرارگاه جهادی عدالت تربیتی، اجرای طرح شهید سید روحالله عجمیان را فعالیتی جهادی، مردمی و انقلابی دانست و افزود: بهسازی و شاداب سازی ۶۸ هزار کلاس درس مناطق کمبرخوردار از ابتدای سال تاکنون اقدامی بسیار بزرگ و با اهمیت بود.
وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران طرح شهید عجمیان، گفت: با این کار نشان دادیم میتوانیم کارهایی انجام دهیم که پویایی و نشاط را با کمترین امکانات در مدارس ایجاد کنیم و این طرح خوب با آینده نگری و همکاری بخشهای مختلف توانست امید را در دانش آموزان و مدرسه افزایش دهد. که امیدواریم منسجمتر و قویتر پیش برود. چرا که برکت کار جهادی بیشتر از آن چیزی است که هست و حس میشود.
رئیس قرارگاه جهادی عدالت تربیتی کشور، پیرامون اهمیت کار جهادی و انقلابی گفت: در کار جهادی، اثر جهادگر بیشتر از کار و ابزار اوست، به همین دلیل اگر روحیه انقلابی و جهادی تقویت شود موفقیت هم به دست میآید.
صحرایی، وجه فرهنگی مسائل بازماندگان از تحصیل را بسیار مهم دانست و گفت: با اتحاد ملی بین دستگاههای اجرایی، مسائل بازماندگان از تحصیل حل خواهد شد.
آموزش و پرورش رایگان تکلیف است
وی با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان را تکلیف دانست و افزود: ما در وزارت آموزش و پرورش جهت شناسایی، جذب و نگهداشت بازماندگان از تحصیل که از اولویتهای بسیار مهم دولت مردمی و انقلابی میباشد، سهم خود را در کنار سایر دستگاهها ایفا خواهیم کرد.
مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی جهاد در جلسه شورای قرارگاه جهادی عدالت تربیتی، ضمن تشکر از تشکیل این جلسه گفت: در حوزه محرومیت زدایی اقداماتی بسیار مهمی در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در حال انجام است.
دبیر شورای عالی جهاد گفت: با شکل گیری مجموعههای جهادی دانش آموزی کارهای بسیار بزرگی انجام خواهد شد.
سردار باستان رئیس سازمان دانش آموزی کشور ضمن بیان اینکه بیش از پنج هزار دانش آموز جهادگر بسیجی در قالب ۸ قرارگاه جهادی استانی در ایام تابستان ۱۴۰۲ بهسازی و شادابسازی مدارس شهرستان خوی را در قالب طرح شهید عجمیان انجام دادند، یکی از موقعیتهای تربیتی را ایجاد فعالیتهای جهادی دانش آموزی عنوان کردند.
خان محمدی مسئول قرارگاه جهادی عدالت تربیتی کشور؛ ضمن تشکر از حضور مدعوین در جلسه شورای قرارگاه جهادی عدالت تربیتی، گفت: رویکرد جهادی وزیر آموزش و پرورش در پیشبرد فعالیتها و اقدامات کاملاً مشهود است.
وی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در دولت سیزدهم، بحث مردمی سازی است که ما در قرارگاه جهادی با جذب گروههای جهادی و بسیج ظرفیتهای مردمی به دنبال این امر مهم هستیم.
خان محمدی با بیان اینکه در کار جهادی اهداف تربیتی نهفته است، افزود: گروههای جهادی و مردمی باید در کنار مدرسه و آموزش و پرورش باشند.
شایان ذکر است، ادامه جلسه قرارگاه جهادی عدالت تربیتی، طرح شهید عرب با عنوان دلگرمی احسان و با هدف پویش اصلاح سیستم گرمایشی مدارس و همچنین آخرین وضعیت برنامهها و فعالیتهای مدارس حاشیه شهرها (۲۰۲۰ محله) مورد بررسی قرار گرفت.
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