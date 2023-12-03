مراسم وداع با شهید مدافع حرم «علی آقاعبداللهی» برگزار شد+ تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید مدافع حرم «علی آقاعبداللهی» بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۲ آذرماه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) با حضور زائران و مجاوران برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید احمد مشرف مدیر مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت معصومه (س) بر پیکر این شهید مدافع حرم نماز خواند و در ادامه حسن اسداللهی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ذکر مصیبت و مداحی پرداخت.

پیکر این شهید مدافع حرم در ادامه در شهر کهک از امامزاده زینب خاتون (س) به سمت مسجد جامع این شهر تشییع شد.

در روزهای گذشته پیکر مطهر شهید مدافع حرم علی آقاعبدالهی از طریق آزمایش DNA شناسایی و به کشور منتقل شد.

این شهید سال ۱۳۹۴ در منطقه خانطومان سوریه به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در منطقه مانده بود که بعد از ۸ سال به وطن بازگشت.