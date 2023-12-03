نشست با رای اولی های استان تهران در دستورکار مسئولان فرهنگی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری بعد از ظهر یکشنبه در دوازدهمین نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران که به ریاست حجتالاسلام ابوترابی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران، تاجیک نوری فرماندار پیشوا و دیگر اعضا شورای فرهنگ عمومی در حرم جعفربن موسی الکاظم (ع) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه زهرا (س) اظهار کرد: رفتار و گفتار حضرت صدیقه بیانگر یک مکتب کامل و الگوی بسیار دقیقی برای ساختن یک انسان در تراز انسان کامل مسلمان میباشد.
وی ادامه داد: هر بخشی از زندگی و شخصیت آن بانوی مکرمه اسلام میتواند مبنای دقیقی برای ارتقای شخصیت فردی و اجتماعی و بهویژه فرهنگ عمومی جامعه دینی باشد؛ بهطور مثال پیش قدم کردن همسایه در دعاهای خود و تعلیم آن به فرزندشان که فرمودند (الجارثم الدار) یکپرچم افتخار برای اسلام و مسلمانی ماست که اگر ما بتوانیم همین فرهنگ را در جامعه رواج دهیم قطعاً موفق خواهیم شد، شاخصهای فرهنگ عمومی را به صورت بی نظیری ارتقا دهیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اشاره به انتخابات پیش رو افزود: به فرموده مقام معظم رهبری انتخابات لیلة القدر نظام است و آبروی نظام به انتخابات گره خورده است، لذا ما بر اساس این سخن معظم له، باید نهایت تلاش خود را برای افزایش مشارکت عمومی انجام دهیم و یکی از شاخصهای ما در شورای فرهنگ عمومی میبایست موضوع انتخابات و اجرا کردن راهبردهای امام خامنه ای برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور باشد.
جوهری سپس گفت: یکی از نکات مهم که باید مورد توجه ما در برنامه ریزی های فرهنگی قرار گیرد این است که برای حل برخی موضوعات بایستی به شرایط آنمحل و محله توجه خاص شود؛ فرهنگ به وسیله بخشنامههای یکسان و بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی اصلاحنمیشود؛ باید موضوع و موضع با هم دیده شود تا بتوان به موفقیت طرحها امیدوار شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز همه ما وظیفه داریمکه با حضور در محلات و کوچهها ارتباط خود را با مردم تقویت کنیم؛ نشست با جوانان بهویژه رأی اولیها باید در اولویت باشد، فراهم کردن محیطی صمیمی برای گفتگو با نوجوانان و جوانان، هم برای مسئولین راهگشا خواهد بود و هم رافع برخی مشکلات جوانان که بایستی به صورت ویژه برای آنبرنامه ریزی کنیم.
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