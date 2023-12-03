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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی؛ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.

کد مطلب 5956578
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
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      پاسخ
      عجب قانونی خیلی دقیق توضیح دادید من که کیف کردم مملکت زیر و رو میشه با این قانون

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