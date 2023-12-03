قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی؛ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰/‏۰۳/‏۱۴۰۲‬ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/‏۰۸/‏۱۴۰۲‬ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.



گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.