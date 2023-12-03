تلاش برای برقراری ایمنی در جاده های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده عصر امروز یکشنبه در شورای مدیران راهداری استان بیان داشت: خدماتی که راهداری در راه های خراسان جنوبی ارائه می کند، از خدمات زیر بنای مهم در استان است.

وی با اشاره به این نکته که انجام کارهای استاندارد سازی راه ها، برقراری امنیت در آنها و راهداری مناسب، مقدمه ای برای انجام همه کارها است، افزود: با توجه به اینکه ۱۰ درصد کل مساحت کشور در خراسان جنوبی است، گستردگی استان مسئله مهمی در این خصوص است.

وی با بیان اینکه مسافران هشت استان برای زیارت امام رضا (ع) از راه های خراسان جنوبی عبور می کنند، خاطر نشان کرد: به دلیل فاصله زیاد خراسان جنوبی از استان های دیگر، اگر اتفاقی در استان بیفتد باید در داخل آن را مدیریت کنیم.

معاون استاندار تصریح کرد: با توجه به اینکه در راه های اصلی و شریانی استان به مردم کشور خدمات ارائه می شود، باید تعداد دوربین های ثبت تخلف افزایش یابند.

عباس زاده متذکر شد: از آن جایی که خراسان جنوبی، استانی امن است، باید راه های خراسان جنوبی هم از ایمنی لازم برخوردار باشند.

به گفته وی در دو سال گذشته کارهای خوبی در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام شده است که نشانگر عزم جدی برای انجام کارهای بیشتر در این خصوص است.