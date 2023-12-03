مازندران بزرگترین شبکه بهداشتی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غلامی بعدازظهر یکشنبه در نشست عقد تفاهمنامه با دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه با اشاره به فعالیت ۲۴ هزار پرسنل، هشت هزار دانشجو، ۵۸۶ عضو هیأت علمی، هزار و ۱۰۰ خانه بهداشت فعال، ۲۶ بیمارستان و ۲۲ شبکه و مرکز بهداشت در سطح مازندران، از این دانشگاه به عنوان دارنده بزرگترین شبکه بهداشت و درمان کشور یاد کرد و بر اهمیت همکاری مشترک این دو دانشگاه در زمینه‌های پژوهشی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و گسترش این تعاملات در راستای رفع نیازهای پزشکی و زیست فناوری کشور تاکید کرد.

غلامی از برپایی نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های علمی تخصصی، تبادل استاد و دانشجو و تدریس و تبادل اندیشه پژوهشگران و متخصصان دو دانشگاه به عنوان مهم‌ترین راه‌های همکاری مشترک یاد کرد و خواستار برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک ویژه دانشجویان و اساتید هر دو دانشگاه شد.

مأموریت زیست فناوری و پزشکی دانشگاه

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف نیز در این جلسه با اشاره به دو دهه فعالیت جدی دانشگاه صنعتی شریف در حوزه زیست فناوری و مهندسی پزشکی در دانشکده‌های مهندسی برق، مهندسی و علم مواد و مهندسی شیمی افزود: بحث بافت، رهایش دارو، سنتز داروهای جدید، نو ترکیب‌ها و ساخت پروتزهای خاص سفارشی برای عمل‌های جراحی و اصلاح ستون فقرات از اقدامات موفق محققان صنعتی شریف در زمینه سلامت می‌باشند که به بسیاری از نیازهای درمانی کشور می‌توانند پاسخ دهند.

سید عباس موسوی با اشاره به تأسیس پژوهشکده همگرا در دانشگاه صنعتی شریف در سال گذشته گفت: این پژوهشکده مأموریت زیست فناوری و زیست پزشکی را در برنامه خود دارد و در این راستا می‌توانیم همکاری خوبی را با دانشگاه علوم پزشکی مازندران شاهد باشیم.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف همچنین از حضور ۱۱ هزار ۶۸۰ دانشجو و ۴۵۷ عضو هیئت علمی در این دانشگاه خبرداد و گفت: با این ظرفیت نخبگانی که داریم و همکاری خوب با محققان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران می‌توانیم زمینه رفع نیاز مهندسی پزشکی و زیست فناوری کشور را رقم بزنیم.

گفتنی است در این جلسه تفاهم‌نامه ای با هدف گسترش و تقویت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی کشور با محوریت ایجاد چارچوب همکاری مشترک بین دو دانشگاه و در راستای انتقال تجربیات در زمینه راه‌اندازی رشته‌های مختلف تحصیلات تکمیلی با استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی‌های علمی موجود، همکاری و تبادل امکانات و ایجاد ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و… در ۶ ماده و برای مدت زمان ۵ سال امضا شد.