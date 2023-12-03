به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا بعدازظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران مراکز غیر دولتی و انجمن‌های معلولین که در محل سالن اجتماعات بهزیستی سنندج برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی معلولان این قشر را توان‌یابان توانگر توصیف کرد و اظهار داشت: جامعه ارجمند معلولان با توکل به پروردگار یکتا و تکیه بر اراده محکم و خودباوری، در عرصه‌های مختلف هنری، علمی و فنی، نشان دادند که توانمند و افتخار آمیز هستند.

وی مناسب‌سازی ادارات دولتی، اماکن و فضاهای شهری جهت سهولت دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات را ضروری بیان کرد و گفت: عمده‌ترین مسئله امروز در استان و سایر نقاط مناسب سازی معابر است که اهتمام ویژه را می‌طلبد و این مهم را در دستور کار قرارمی‌دهیم.

استاندار کردستان با بیان اینکه کار و خدمت به افراد دارای معلولیت، افتخار ماست، تصریح کرد: با توجه به شرایط توپوگرافی خاص شهر سنندج با وجود تپه‌ها و پستی و بلندی‌های زیاد، دستگاه‌های ذیربط موظف هستند معابر را جهت تردد آسان توان یابان بدون مشکل و مانع، در شهر فراهم کنند.

زارعی کوشا با اشاره به تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر سلامتی معلولین، افزود: ورزش و برنامه‌های تربیت بدنی جزو واجبات برنامه‌های روتین معلولین است که باید به آن توجه ویژه معطوف شود.

وی با تاکید بر حمایت از برنامه‌های ورزشی جامعه معلولان و بازسازی فضاهای ورزشی در مجموعه ۲۲ گلان و دیگر اماکن ورزشی در استان، ادامه داد: ترغیب و تشویق جامعه توان یاب به ورزش از طریق برنامه‌های ورزشی و فرهنگی، جشنواره‌ها و مسابقات مختلف را جزو اولویت‌ها می‌دانیم و حمایت می‌کنیم.

استاندار کردستان با بیان اینکه، دولت مردمی متعهد و مشتاق خدمات‌رسانی به معلولین است، اضافه کرد: پیگیر مطالبات معلولان از طریق مجموعه مدیریت در سطح کلان، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون هستیم و در این راستا ضمن اهمیت بیان دیدگاه کارشناسی نسبت به قانون توسط بهزیستی، سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، امیدواریم گره‌گشایی از مشکلات این افراد از جامعه نیز، فراهم شود.