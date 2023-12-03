ضرورت افزایش سامانه ها در جاده های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فخاران عصر امروز یکشنبه در شورای مدیران راهداری استان گفت: افزایش هشت درصدی تردد در جاده های خراسان جنوبی نسبت به هشت ماهه مدت مشابه آن در سال گذشته، لزوم افزایش سامانه ها را به ما هشدار می دهد.

به گفته وی در کنار افزایش سامانه‌ها نباید از برنامه‌های فرهنگی و فرهنگ سازی در زمینه کاهش تصادفات غافل شویم.

وی با اشاره به همدلی بسیار خوب دستگاه‌های متولی با اداره کل راهداری و حمل و نقل استان در زمینه مدیریت ایمنی راه‌ها اظهارکرد: عزم استان برای ایمنی تردد در جاده‌های استان جدی است.

وی با بیان اینکه ما تنها جزئی از عوامل موثر در کاهش تصادفات جاده ای هستیم، افزود: در جاده های کشور دو هزار سامانه باید نصب شود که با توجه به محدودیت های قانونی، ما نمی توانیم به تنهایی اقدام لازم را در این خصوص انجام دهیم و از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه کار خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال تعویض دوربین های قدیمی هم هستیم، ادامه داد: آمادگی داریم تا در قالب تفاهم نامه ای با استانداری، برای نصب سامانه های مورد نیاز در طول پنج سال اقدام کنیم.

رییس مرکز مدیریت راه های کشور با اشاره به اینکه کمک‌های لازم را در زمینه افزایش سامانه‌های تصویری و نظارتی استان خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: در خراسان جنوبی ۶۳ دوربین و سامانه ثبت تخلف عبور و مرور فعال وجود دارد که با توجه به طول راه‌های استان نیاز است که دوربین‌های ثبت تخلف بیشتری در این استان راه اندازی شود.

فخاران خاطرنشان کرد: در ساختما ن جدید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، یک مرکز مدیریت راه های استان در شان این اداره کل ایجاد خواهد شد.

فخاران بیان کرد: در هشت ماه ابتدای امسال در خراسان جنوبی ۳۱ میلیون ثبت پلاک داشتیم که حدود ۶۰۶ هزار ثبت تخلف به پلیس ارسال شده‌ است.