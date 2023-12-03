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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۸

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

پیش بینی شرایط جوی پایدار به همراه آلودگی هوا برای کرمانشاه

پیش بینی شرایط جوی پایدار به همراه آلودگی هوا برای کرمانشاه

کرمانشاه- سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه از پیش بینی شرایط جوی پایدار به همراه آلودگی هوا برای کرمانشاه خبر داد.

محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تداوم شرایط پایدار جوی هوای استان کرمانشاه همچنان تا روز چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری مشاهده می‌شود.

وی افزود: هوای استان کرمانشاه گاهی اوقات با وزش باد ملایم در اوایل روز و در مناطق شهری همراه با انباشت آلاینده‌های صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا در غالب نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت.

زورآوند بیان کرد: به دنبال این وضعیت سامانه‌ای ناپایدار از پنج شنبه تا شنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر گرفته وبا کاهش دمای روزانه، افزایش نسبی دمای شبانه و در بعضی ساعات وزش باد بارش‌هایی نیز بخصوص برای نواحی کوهستانی استان در پی خواهد داشت.

کد مطلب 5956649

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