پیش بینی شرایط جوی پایدار به همراه آلودگی هوا برای کرمانشاه

محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تداوم شرایط پایدار جوی هوای استان کرمانشاه همچنان تا روز چهارشنبه صاف تا قسمتی ابری مشاهده می‌شود.

وی افزود: هوای استان کرمانشاه گاهی اوقات با وزش باد ملایم در اوایل روز و در مناطق شهری همراه با انباشت آلاینده‌های صنعتی پیش‌بینی می‌شود.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا در غالب نقاط تغییرات چندانی نخواهد داشت.

زورآوند بیان کرد: به دنبال این وضعیت سامانه‌ای ناپایدار از پنج شنبه تا شنبه هفته آینده جو منطقه را تحت تأثیر گرفته وبا کاهش دمای روزانه، افزایش نسبی دمای شبانه و در بعضی ساعات وزش باد بارش‌هایی نیز بخصوص برای نواحی کوهستانی استان در پی خواهد داشت.