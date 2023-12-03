۱۲۰میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق از یک انبار دراطراف مشهد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: مأموران دایره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی مشهد در راستای شناسایی و برخورد با محتکران کالا و مجرمان اقتصادی ۲ انبار کالاهای احتکار شده و قاچاق را در یکی از روستاهای محدوده جاده کلات شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: مأموران پس از شناسایی انبارها ضمن هماهنگی با مقام قضائی به همراه بازرسان اداره تعزیرات از محل بازدید و ۲۴۷ دستگاه انواع لوازم خانگی قاچاق و احتکار شده شامل یخچال، اجاق گاز، شومینه، بخاری گازی، کولر و غیره را کشف کردند.

وی گفت: طبق اعلام کارشناسان اداره صنعت و معدن و تجارت، ارزش کالاهای احتکار شده ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

نگهبان بیان کرد: این انبارها مهر و موم شدند و در این رابطه ۲ نفر متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی مشهد تاکید کرد: پلیس در مقابله با سوداگران اقتصادی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد، شهروندان نیز می‌توانند هرگونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کرده و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی با خدمتگزاران خود همکاری کنند.