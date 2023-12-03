به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه جام رسانه ای امید که ظهر یکشنبه با حضور رییس سازمان بسیج هنرمندان استان یزد، دبیر بیانه گام دوم انقلاب اسلامی و جمعی از خبرنگاران و عکاسان استان یزد برگزار شد، از «نیره شفیعی‌پور» مدیر و خبرنگار خبرگزاری مهر در استان یزد به واسطه کسب رتبه برتر در بخش گزارش خبری رویداد جام رسانه ای امید، تجلیل شد.

رییس بسیج رسانه استان یزد در این مراسم هدف از برگزاری این رویداد را انجام اقدامات موثر و اثربخش دانست و گفت: این رویداد تجربه‌ای شد تا به دنبال برگزاری رویدادهای این چنینی به روش بهتر، موثرتر و پویاتر باشیم.

علی‌محمد پارساییان با بیان اینکه انقلاب اسلامی نشات گرفته از واقعه غدیر است، تصریح کرد: امروز پس از هزار و ۴۰۰ سال به زمانی رسیدیم که شیعه در دنیا ولایت دارد و این از انقلاب اسلامی است؛ باید برای این انقلاب کار کرد و باید بدانیم که هر قشر در این مسیر وظایفی دارد که یکی از این اقشار رسانه است که در جنگ ترکیبی نیروی پیشقراول است.

دبیر جام رسانه ای امید استان یزد نیز در این نشست با اشاره به حضور خوب و مؤثر رسانه های جریان اصلی استان یزد در جام رسانه ای امید اظهار کرد: خبرنگاران استان یزد از متعهدترین و انقلابی ترین خبرنگاران کشور هستند.

زهرا برادران زاده عنوان کرد: در رویداد جام رسانه ای امید نزدیک به ۷۰ محتوا تولید و در سایت های خبری، پایگاه های خبری، صفحات فضای مجازی شامل اینستاگرام، ایتا، تلگرام و … بارگذاری شد.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، تزریق روحیه امید به جامعه با بیان دستاوردها و اقدامات موثر دستگاه های مختلف اجرایی بود.