اساسی ترین مشکل معلولان مشهد زمین و مسکن است

ابراهیم عفت پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مهمترین مشکل معلولان زمین و مسکن است که باید در این مورد معلولان را درک و باور کنیم و نسبت به حل این مشکل اقدام شود.

وی ادامه داد: مشهد دارای 23 مرکز روانشناختی است که مشاوره های خانواده، رفتاری و تحصیلی را به شهروندان ارائه می دهد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان مشهد افزود: صدای مشاوره این سازمان (148) نیز در یکسال گذشته به 120 هزار نفر تلفنی خدمات ارائه کرده است.

وی اظهار داشت: اجرای قانون جامع حمایت از معلولین اکثر مشکلات معلولین را حل خواهد کرد.

عفت پناه گفت: سهمیه سه درصدی استخدام معلولین در ادارات هنوز انجام نشده است.

وی افزود: باید فرصت های لازم برای معلولین در جامعه فراهم شود تا توانمندیهای آنها مانند افراد عادی بروز کند.

عفت پناه اظهار داشت: 16 هزار نفر پشت نوبت خدمات و سرویس دهی سازمان بهزیستی مشهد قرار دارند.

وی خواستار مناسب سازی اماکن عمومی و معابر جهت معلولین جامعه شد و تصریح کرد: علاوه بر مناسب سازی اماکن عمومی و معابر مسوولین حمل و نقل عمومی برای معلولین نیز تسهیلات و امکانات حمل و نقل را فراهم نمایند.