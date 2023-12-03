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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۰

کاشی خبر داد؛

تدوین برنامه دو سالانه سازمان تعزیرات حکومتی‌

تدوین برنامه دو سالانه سازمان تعزیرات حکومتی‌

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت راهبردی از تدوین برنامه دو سالانه سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد کاشی به دستور ریاست سازمان در جلسه شورای تحول، برای تدوین برنامه ۲ سالانه تعزیرات اشاره کرد و گفت: مجموعه سازمان به ویژه اداره کل برنامه ریزی و نظارت راهبردی مکلف شدند در راستای تحقق محورهای تحول و برای بهره‌گیری از برنامه استاندارد در بخش‌های مختلف و برای همسویی و یکپارچه سازی برنامه‌ها از طریق استاندارد برنامه ریزی عملیاتی، برنامه ۲ سالانه سازمان را در مدت سه ماه تدوین و تصویب کرد.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت راهبردی افزود: از مجموع این برنامه ۲ سالانه سازمان تعزیرات تا کنون هفت ماه آن ارزیابی شده است.

کاشی، روزمرگی و نداشتن برنامه را از آفت‌های هر سازمانی بر شمرد و گفت: داشتن برنامه به معنی احصاء اولویت‌ها و تمرکز بر روی اهداف و تخصیص منابع در راستای دستیابی به اهداف است و در حال حاضر برنامه‌های سازمان تدوین شده و برای دستیابی به اهداف، لازم است درون سازمان نیز یک تحول اساسی اتفاق بیفتد و در هر حوزه فعالیت، مدیر مجموعه، مشخص کند در پایان تحول باید چه دستاوردی داشته باشد و چه اهداف و راهبردی را برای سازمان محقق کند.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت راهبردی افزود: از آنجا که تمرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در ستاد سازمان با شعار هسته دانا و شبکه توانا همراه است، انتظار می‌رود برنامه تحولی در ستاد سازمان مستمر و بروز با نیازهای ذی نفعان همراه باشد و چنانچه برنامه تحولی در هسته به درستی تنظیم و در شبکه به نحو قابل قبولی اجرا شود انتظارات مردم برآورده و رضایت آنها جلب می‌شود.

کاشی گفت: در حال حاضر بستر مناسبی برای تعامل، هماهنگی و برنامه ریزی راهبردی ایجاد شده است و برنامه سازمان حاکی از برنامه ریزی عاملانه است که باید با پیگیری اجرا شود.

وی افزود: در برنامه ریزی استان‌ها اولویت ما، پرونده‌های قدیمی است که همچنان تعیین تکلیف نشده و نیاز است ادارات استانی تا پایان سال برنامه ریزی منسجمی برای کاهش آن داشته باشند تا رسیدگی به پروندهای مانده تسریع شود.

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت راهبردی ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان سازمان در چهار ماه گذشته، اظهار امیدواری کرد امسال با برنامه و هدفمند وارد مرحله اجرایی ۲ سالانه شویم و چنانچه برنامه‌ها نیاز به بهبود داشته باشد برنامه‌ها مجدداً در شرایط مناسب هم راستا با محورهای تحول، بازتعریف و اصلاح خواهد شد.

کد مطلب 5956692
فاطمه کریمی

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