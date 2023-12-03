به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم سمیری ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور که به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌هایی که امروز در سفر حجت الاسلام خداداده به خوزستان انجام می‌شود، در راستای سیاست‌های فعالیت‌های فرهنگی و هنری ستاد مساجد کشور و به طبع آن استان خوزستان است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان گفت: پیگیری و تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برای اولین بار در ستاد خوزستان برگزار شد که نشان از اهمیت کار و در رأس قرار گرفتن برای دولتمردان به خصوص مدیران استانی، همچنین نگاه ویژه به مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری استان است.

وی اضافه کرد: شورای سیاست گذاری ناظر و رهنمود دهنده فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون‌های مساجد است که نماینده ولی فقیه در خوزستان در رأس آن قرار دارد، استاندار نایب آن است و فرمانده سپاه استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان، مدیر کل حوزه‌های علمیه استان و شهردار اهواز اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان بیان کرد: ما اهداف اصلی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را که از قبل آن را آغاز کرده‌ایم به صورت جدی پیگیر هستیم و مطالبه می‌کنیم؛ سیاست‌های کلی ستادهای مساجد کشور برای پیشبرد مساجد در این راستا است که یک شورا در رأس کار بر این اقدام نظارت دارد.

حجت الاسلام سمیری خطاب به اصحاب رسانه گفت: از شما خواهش دارم در این مسیر قرآنی مثل همیشه، سیاست‌های کلی و رویدادها را ویژه نگاه کنید تا به گوش مردم و جامعه اسلامی برسد و بتوانیم در فعالیت‌های قرآنی به خصوص در استان خوزستان تأثیرگذار باشیم.