اقدامات مدیریت شهری برای افراد دارای معلولیت در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی، با اعلام اینکه شرکت واحد اتوبوسرانی سامانه ویژه‌ای تحت عنوان سامانه جانبازان و معلولان دارد که خدمات حمل و نقلی به مشترکان واجد شرایط ارائه می‌دهد، افزود: این سامانه با ۴۹۰۰ مشترک، مجموعاً ۱۱۴ دستگاه وسیله نقلیه مناسب‌سازی شده برای این عزیزان شامل ۸۱ دستگاه وَن، ۲۵ دستگاه اتوبوس و ۸ دستگاه مینی‌بوس در اختیار دارد.

وی با اشاره به خدمات مستمر سامانه جانبازان و معلولان به مشترکان، اهمیت و ضرورت بازسازی و نوسازی ناوگان در اختیار این عزیزان را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: برخی از وَن‌های این سامانه دچار مشکل شده بودند که اخیراً اورهال آنها انجام شده و به چرخه خدمت‌رسانی برگشته‌اند.

هرمزی با بیان اینکه عمده خدمت‌رسانی سامانه جانبازان و معلولان به موضوعات درمانی، آموزشی و اشتغال مشترکان اختصاص دارد، تصریح کرد: این سامانه، عموماً به جانبازان و معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی، مدارس استثنایی، مراکز خیریه و انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، خدمت‌رسانی می‌کند و این عزیزان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی و تلفن گویای ۶۳۰۵، نسبت به ثبت تقاضای خود برای دریافت خدمات اقدام کنند.

ایستگاه‌های جدید مترو باید برای کم توانان مجهز به پله برقی باشند

وی با اشاره به تمهیدات و تسهیلات شرکت مترو برای افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: تمام ایستگاه‌های جدید مترو باید به منظور رعایت حال شهروندان کم‌توان، مجهز به پله برقی و آسانسور باشند و در صورت عدم تکمیل آسانسور هر یک از ایستگاه‌ها، شرکت مترو متعهد است که ظرف مدت سه ماه پس از بهره‌برداری، نسبت به راه‌اندازی آسانسور در آن ایستگاه‌ها اقدام کند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر، ۹۲ ایستگاه از ۱۵۵ ایستگاه مترو و به عبارتی، ۶۰ درصد از کل ایستگاه‌های متروی تهران مجهز به پله برقی هستند، تصریح کرد: این ایستگاه‌ها علاوه بر پله برقی به امکاناتی همچون آسانسور، خطوط بساوایی، نشانه‌ها و علائم رهنما و نیز میله‌های دستگرد به منظور سهولت تردد شهروندان کم‌توان مجهز شده‌اند.

هرمزی در خاتمه با تأکید بر اینکه حمل و نقل حدود ۴۰۰۰ دانش‌آموزان مدارس استثنایی، شامل معلولیت‌های مختلف ذهنی، جسمی و حرکتی، اوتیسم و … به صورت رایگان از سوی سازمان تاکسیرانی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: سرویس مدارس استثنایی، یکپارچه و هوشمند است و با توجه به اینکه برای نخستین‌بار، نسبت به ثبت ناوگان روی سامانه سهند اقدام کرده‌ایم، اولیا دانش‌آموزان می‌توانند، بدون حضور در مدرسه یا سازمان تاکسیرانی، مشخصات فرزندان خود را ثبت کرده و از خدمات رایگان مدیریت شهری برخوردار شوند.