مرز مشترک ایران و عراق باید مرز دوستی، تجارت و گردشگری امن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار وزیر کشور عراق ضمن قدردانی از دولت و نیروهای مسلح عراق برای تأمین امنیت و آرامش سفر زائران اربعین حسینی و ابراز خرسندی درباره افزایش آرامش و ثبات در عراق، اظهار کرد: مرز مشترک طولانی ۱۵۰۰ کیلومتری ایران و عراق باید مرز دوستی، تجارت و گردشگری امن باشد.

وی ضمن قدردانی از دولت عراق در خصوص دور کردن گروهک‌های ضد انقلاب از مرزهای اقلیم تأکید کرد: هنوز شواهد و نگرانی‌هایی از حضور برخی عناصر تروریستی در مرزها وجود دارد و انتظار می‌رود دولت عراق تا خلع سلاح کامل این گروهک‌ها به اقدامات خود ادامه دهد.

سرلشکر باقری یکی از راه‌های حصول امنیت کامل مرزی را طرح‌ریزی و فعالیت مشترک نیروهای مرزبانی پیشنهاد کرد.

وزیر کشور عراق نیز ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همکاری شایسته با دولت و نیروهای مسلح عراق برای تأمین امنیت مرزی، کنترل مرزها را از اولویت‌های وزارت کشور عراق به شمار آورد.

سرلشکر باقری در پایان این دیدار، از نمایشگاه تجهیزات دفاعی بازدید و دفتر یادبود وزارت کشور عراق را امضا کرد.