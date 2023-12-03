مرز مشترک ایران و عراق باید مرز دوستی، تجارت و گردشگری امن باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار وزیر کشور عراق ضمن قدردانی از دولت و نیروهای مسلح عراق برای تأمین امنیت و آرامش سفر زائران اربعین حسینی و ابراز خرسندی درباره افزایش آرامش و ثبات در عراق، اظهار کرد: مرز مشترک طولانی ۱۵۰۰ کیلومتری ایران و عراق باید مرز دوستی، تجارت و گردشگری امن باشد.
وی ضمن قدردانی از دولت عراق در خصوص دور کردن گروهکهای ضد انقلاب از مرزهای اقلیم تأکید کرد: هنوز شواهد و نگرانیهایی از حضور برخی عناصر تروریستی در مرزها وجود دارد و انتظار میرود دولت عراق تا خلع سلاح کامل این گروهکها به اقدامات خود ادامه دهد.
سرلشکر باقری یکی از راههای حصول امنیت کامل مرزی را طرحریزی و فعالیت مشترک نیروهای مرزبانی پیشنهاد کرد.
وزیر کشور عراق نیز ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در همکاری شایسته با دولت و نیروهای مسلح عراق برای تأمین امنیت مرزی، کنترل مرزها را از اولویتهای وزارت کشور عراق به شمار آورد.
سرلشکر باقری در پایان این دیدار، از نمایشگاه تجهیزات دفاعی بازدید و دفتر یادبود وزارت کشور عراق را امضا کرد.
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