۹۰ دستگاه بخاری از سوی اوقاف قم تهیه و بین نیازمندان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح قرار دوازدهم این ماه، ظهر یکشنبه با محوریت آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع) و با همکاری اداره اوقاف شهرستان قم اجرایی و ۹۰ دستگاه بخاری از محل موقوفات و بقاع متبرکه استان قم برای خانوادههای کم برخوردار تهیه و بین آنها توزیع شد.
حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار کرد: در این مرحله و با محوریت آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر (ع)، ۹۰ دستگاه بخاری برای توزیع بین خانوادههای نیازمند خریداری شده است.
وی افزود: نیت موقوفات مربوطه در این طرح، مرتبط با همین موضوع و تامین گرمایش نیازمندان بوده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه باید نیازسنجی درستی صورت بگیرد تا در قالب این طرح، هم نیازهای واقعی پاسخ داده شوند خاطرنشان کرد: به این ترتیب میتوانیم با اطمینان خاطر بگوییم هم محرومان واقعی را شناختهایم همچنین باید تلاش کردهایم افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهیم.
وی ادامه داد: البته برای تحقق این مهم، دقت نظر در انتخاب کالا و وسایل مورد نیاز خانوادههای کم برخوردار هم ضروری است.
طرح قرار دوازدهم از جمله برنامههای سازمان اوقاف است که بر این اساس هر ماه و با محوریت یک بقعه متبرکه، از محل عواید موقوفات یا کمکهای خیرین، برای رفع نیازهای خانوادههای کم برخوردار، اقدامی جدی صورت میگیرد.
در این دوره هم به دلیل فرا رسیدن فصل سرما و نیاز خانوادهها به تامین گرمایش، ۹۰ دستگاه بخاری تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
نظر شما