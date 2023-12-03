کاروان های راهیان پیشرفت در سطح دانشگاه ایلام توسعه پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی روز یکشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی شورای تامین که در دانشگاه ایلام برگزار شد با بیان اینکه ۱۶ آذر روز بسیار مهمی است که در آن ارزش و منزلت دانشجویان مشخص شد، افزود: دشمن به دنبال تصاحب این روز برای تحریک دانشجویان و ایجاد فضای ضدامنیتی در
دانشگاهها بود، در حالی که روز ۱۶ آذر که چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد و در جریان اعتراض به سفر نیکسون معاون وقترئیس جمهور آمریکا به ایران سه نفر از دانشجویان دانشگاه تهران توسط عوامل رژیم به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به مشکلات دانشجویان و برگزاری کرسیهای آزاداندیشی باید از برنامههای دهه دانشجو باشد، ادامه داد: مسائل و مشکلات دانشگاهها و اعتبارات مورد نیاز آنها جمع بندی شده و انشالله در سفر رئیس جمهور مطرح خواهد شد و برای برخی از موارد نیز که در استان امکان رفع آنها وجود دارد کارسازی میشود.
حسنی با اشاره به موفقیتها و دستاوردهای خوب زیرساختی و علمی دانشگاههای استان، تصریح کرد: ایجاد مجموعههای خوابگاهی با امکانات مناسب و همچنین ایجاد زیرساختها برای ورزش دانشجویان از اقدامات بسیار خوب دانشگاهها در استان خصوصاً دانشگاه ایلام بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام به بحث اردوهای ورزشی و همچنین راهیان پیشرفت و راهیان نور در راستای افزایش شور و نشاط دانشجویان اشاره کرد و گفت: استفاده از این ظرفیتها خصوصاً در حوزههای مختلف فرهنگی و ورزشی میتواند امیدبخشی و انگیزه بیشتری را برای دانشجویان ایجاد کند.
وی در پایان از برگزاری جلسات کمیسیون دانشجویی در دانشگاههای مختلف استان خبر داد.
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