مستند پولانسکی در جشنواره فیلم ساندنس

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "رومن پولانسکی: تحت تعقیب و دلخواه" ماریانا زنوویچ درباره زندگی جنجالی پولانسکی در بخش مسابقه مستند حضور دارد. مستند فرانسوی "سرگردان: من از هواپیمایی آمده‌ام که به کوهها خورد" درباره بازماندگان حادثه معروف سال 1974 سقوط هواپیما در آند هم در بخش مسابقه مستند سینمای جهان ساندنس پخش می‌شود.





بخش رقابتی جشنواره ساندنس شامل چهار بخش داستانی، مستند، داستانی سینمای جهان و مستند سینمای جهان است. از جمله فیلم‌های بخش مسابقه داستانی که به فیلم‌های آمریکایی اختصاص دارد، می‌توان به "پرنده زیبا" ساخته پل اشنایدر با بازی بیلی کراداپ و پل جیاماتی اشاره کرد که درباره سه بازرگان است.

"خفه شدن" با حضور سام راک‌ول و آنجلیکا هیوستن دیگر فیلم این بخش است. این فیلم را لنس همر بر مبنای رمانی از چاک پالانیوک (باشگاه مشتزنی) نوشته و کارگردانی کرده است. "پسر آمریکایی" نیل آبرامسن، "دریافت و ذخیره نانسی" یوهان رنک و "رود یخزده" کورتنی هانت از دیگر فیلم‌های این بخش هستند.

فیلم اردنی "خلبان ابورائد" درباره دربان یک فرودگاه که با داستان‌هایی خیالی بچه‌های فقیر محله خود را سرگرم می‌کند، یکی از فیلم‌های پذیرفته شده برای بخش مسابقه داستانی سینمای جهان است، همین طور فیلم فرانسوی "همیشه می‌خواستم یک گنگستر باشم" درباره خلافکارانی که با سرقت از مردم زندگی خود را می گذرانند.

در این بخش فیلم‌هایی از آلمان، مکزیک، هنگ کنگ، دانمارک، سوئد، اسپانیا، روسیه، کلمبیا، ایتالیا، پاناما و لبنان برای دریافت جایزه با هم رقابت می‌کنند. در مجموع 983 فیلم از 15 کشور متقاضی شرکت در بخش مسابقه داستانی سینمای جهان بودند.

از جمله فیلم‌های بخش مسابقه مستند ساندنس که به فیلم‌های مستند آمریکایی اختصاص دارد، می‌توان به "گونزو: زندگی و آثار دکتر هانتر اس. تامپسن" الکس گیبنی درباره زندگی و دوران نویسنده فقید و "دشت‌های سوخت" جاش تیکل درباره وابستگی آمریکا به نفت اشاره کرد.

"یک سرباز آمریکایی" ادت بلزبرگ، "بزرگتر، قویتر، سریع‌تر" کریستوفر بل، "بزرگترین سکوت: هتک حرمت در کنگو" لیزا اف. جکسن و "فرقه اساطیر" مارگارت براون از دیگر فیلم‌های این بخش هستند. در بخش مسابقه مستند سینمای جهان نیز 620 فیلم از 10 کشور به جشنواره ارائه شدند که از میان آنها 16 فیلم به فهرست نهایی راه یافتند.

فیلم آلمانی "تنها در چهاردیواری" الکساندرا وست می‌یر، "درک" ساخته آیزاک جولین درباره زندگی و آثار درک جارمن فیلمساز بریتانیایی و فیلم‌های بریتانیایی "مرد روی سیم" جیمز مارشال و "دوراکووو: دهکده احمق‌ها" به کارگردانی نینو کرتاژه از آثار این بخش هستند. طناز اسحاقیان فیلمساز ایرانی مقیم بریتانیا هم با "مثل دیگران باش" در بخش مستند سینمای جهان حضور دارد.

در میان 121 فیلم حاضر در ساندنس، 81 فیلم برای نخستین‌بار در دنیا پخش می‌شود. این تعداد از میان 2051 فیلم داستانی و 1573 فیلم مستند از سراسر دنیا انتخاب شده‌اند. به گفته جفری گیلمور رئیس جشنواره ساندنس، فیلم‌های امسال به اندازه دوره قبل مضامین سیاسی و اجتماعی را دنبال نمی‌کنند و بیشتر به جنبه‌های روزانه زندگی آدم‌ها و شرایط فکری آنها می‌پردازند.

جشنواره فیلم ساندنس از 17 ژانویه 2008 (27 دی) با نمایش فیلم کمدی "در بروژ" با بازی رالف فاینس و کالین فارل در پارک سیتی ایالت یوتا آغاز می شود و تا 27 ژانویه (هفتم بهمن) ادامه دارد. این جشنواره را رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان مطرح آمریکایی راه‌اندازی کرد و در گذر سال‌ها به مکانی مهم برای فیلمسازان و بازیگران کمتر شناخته‌شده تبدیل شده است.