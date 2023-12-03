به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی عصر یکشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه به میزبانی فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود با اشاره به افزایش نرخ جرم و ارتباط آن با بیکاری بیان کرد: بیکاری نرخ جرم را بالا می‌برد لیکن تلاش برای اشتغال زایی در کاهش جرایم بسیار مؤثر است.

وی با بیان اینکه نرخ جرایم در شاهرود نسبت به شهرهای همجوار کمتر است، افزود: شرایط فرهنگی حاکم در شاهرود سبب شده تا نرخ جرم کمتر باشد اما باز هم علیرغم این موضوع می‌بایست شرایط روانی جامعه را بهبود بخشید.

فرمانده انتظامی شاهرود نقش رسانه‌ها در امید افزایی و بهبود شرایط جامعه، ویژه و مهم دانست و تاکید کرد: برخی افراد با بزرگ‌نمایی موضوعات به دنبال این هستند تا احساس امنیت را در جامعه دچار چالش کنند.

شائنی همچنین خواستار مدیریت این موضوع شد و افزود: توجه به فضای مجازی در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه برقراری امنیت تنها با نیروی انتظامی نیست و همه ارگان‌ها و به خصوص رسانه‌ها هم در آن نقش دارند، گفت: ارتقای سواد رسانه‌ای در جامعه بسیار اهمیت دارد.

فرمانده انتظامی شاهرود بیان کرد: اگر کارهای فرهنگی در جامعه به درستی انجام شود بسیاری از مسائل خود به خود حل می‌شود و در نتیجه فعالیت‌های حوزه کاری انتظامی هم کاهش پیدا می‌کند.

شائینی ادامه داد: ۲۵ نهاد در موضوع برقراری امنیت متولی هستند که نیروی انتظامی یکی از آنها محسوب می‌شود در نتیجه باید همه حلقه‌های زنجیر دست به دست هم دهند و فضای روانی حاکم بر جامعه را از تشنج دور سازد.