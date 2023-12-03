آغاز تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر انصاری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی ملارد، خبر داد.

وی گفت: در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار شهرستان ملارد، از امروز گشت‌های مشترک بازرسی متشکل از بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح شهرستان فعال بوده و بر فعالیت‌های واحدهای صنفی به ویژه واحدهای عرضه کننده کالای اساسی نظارت مستمر خواهند داشت.

رئیس اتاق اصناف ملارد با بیان اینکه با هرگونه تخلف صنفی برخورد جدی خواهیم داشت، افزود: با افراد سودجو که خودسرانه اقدام به گران فروشی با قیمت‌های خارج از مصوب کرده اند، برخورد شده و متخلفین به اداره تعزیرات معرفی می‌شوند.