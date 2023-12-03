به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرزین بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نمایشگاه هفته پژوهش از فردا دوشنبه ۱۳ آذرماه ساعت در مصلی شهر یاسوج افتتاح برپا می‌شود.

وی بیان داشت: سال گذشته، ۶۰ شرکت فناور در نمایشگاه حضور داشتند.

فرزین افزود: در یکسال گذشته برنامه‌هایی با سازمان‌های مختلف استان داشتیم که نیازها و مشکلات همه سازمان‌های دولتی را مطالعه و بیش از ۲۰۰ نیاز یا مشکل آن‌ها را مشخص کردیم و اکنون در بانک اطلاعاتی پارک علم و فناوری استان ثبت و ضبط هستند.

وی تصریح کرد: مهمترین معضل فناوران استان کهگیلویه و بویراحمد، کمبود زیرساخت بوده و فناوران نخبه‌ای در استان داریم که اگر امکانات و تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار گیرد امید به شکوفایی آنان بسیار بالاست.