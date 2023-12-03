کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارزِ شهرستان ماهشهر با همکاری پلیس آگاهی و عوامل انتظامی با انجام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، از انتقال محموله‌های قاچاق از طریق محورهای ورودی شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس حین گشت زنی در محور آزاد راه ماهشهر – اهواز تعداد ۱۶ دستگاه خودروی وانت و سواری را متوقف کردند که در بازرسی از آنها ۲۷۰ کارتن بادام هندی، ۸۵ دستگاه لوازم خانگی و ۳۰ بسته لوازم آرایشی- بهداشتی کشف و ضبط شد که همگی فاقد مدارک گمرکی بودند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله‌های کشف شده را ۳۲ میلیارد ریال عنوان کردند، گفت: در این رابطه ۱۶ نفر دستگیر شدند.