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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خوزستان:

کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

کالای قاچاق در ماهشهر کشف شد

ماهشهر- معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی خوزستان از کشف کالای قاچاق به ارزش ۳۲ میلیارد ریال در شهرستان ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صمد کلاگر با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارزِ شهرستان ماهشهر با همکاری پلیس آگاهی و عوامل انتظامی با انجام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، از انتقال محموله‌های قاچاق از طریق محورهای ورودی شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس حین گشت زنی در محور آزاد راه ماهشهر – اهواز تعداد ۱۶ دستگاه خودروی وانت و سواری را متوقف کردند که در بازرسی از آنها ۲۷۰ کارتن بادام هندی، ۸۵ دستگاه لوازم خانگی و ۳۰ بسته لوازم آرایشی- بهداشتی کشف و ضبط شد که همگی فاقد مدارک گمرکی بودند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله‌های کشف شده را ۳۲ میلیارد ریال عنوان کردند، گفت: در این رابطه ۱۶ نفر دستگیر شدند.

کد مطلب 5956795

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    نظرات

    • حسین IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      7 0
      پاسخ
      پلیس فقط میتونه دزدهای دو سه میلیارد تومنی را بگیره. ذزدهای بزرگ کار اونا نیست. مثل ماهی از دستشون در میرن یا در برده میشن.

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