ساخت و سازهای ساحلی افزایش یافته است/عمر کوتاه ساختمان ها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی شامگاه یکشنبه در همایش صنعت ساختمان با بیان اینکه صنعت ساختمان باید به سمتی هدایت بشود که روزهای روشنی در این صنعت شاهد باشیم، اظهار کرد: راه تحقق تحول در صنعت ساختمان، بنیانگذاری شیوه نو در مدیریت نگهداشت ساختمان است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه نگهداشت ساختمان رویکرد جامعه مهندسی به سمت سیستمی شدن رفته است که نوید بخش تحول در این بخش میباشد، افزود: با توجه به روز شدن ساختمان سازی در دنیا، سیستمی شدن آن در کشور نیز امری ضروری بود که توجه به آن میتواند نگاه را به ساختمان سازی از سنتی به مدرن تغییر دهد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران در حوزه اطفای حریق و آتشنشانی ساختمانهای بلند مرتبه که این ساختمانها برای افراد ساکن دلهره آور است، یادآورشد: امکانات این ساختمانها که در گروه ساختمانهای با اهمیت قرار دارد و تمرکز جمعیتی را در خود جای میدهد باید به روز باشد و داشتن سیستم آتشنشانی از اولویتهای این ساختمانها است.
توکلی تمایل مردم به ساخت مسکن در مناطق ساحلی سالهای اخیر را بالا دانست و تصریح کرد: بخار همراه نمک که استهلاک ساختمان را چند برابر میکند اثر بخشی در زمان زلزله دارد که این موضوع در حوزه طراحی، اجرا و نظارت جدی گرفته شود.
وی با بیان اینکه این نشستها نکته نظرات تبادل میشود و خروجی همایش نقش هدایتی دارد و جامعه نیز باید نقش مفید آن را ببیند، خاطرنشان کرد: نگهداشت ساختمان مهم است و ساختمانهای گروه ب و ج تعداد آنها از لحاظ فراوانی زیاد است که ۶۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اما مدیریت نگهداشت آنها بسیار ضعیف است.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران شناسنامه فنی ساختمان که قرار بود اجرایی شود را دارای فراز و فرود آنست که در حد ایده ماند و در برخی جاها انجام شد اما جدی گرفته نشد، گفت: صنعت ساختمان متفاوت با بقیه حوزهها است و به کالای سرمایهای تبدیل شده و نظارت و اجرا آن باید جدی گرفته شود.
توکلی با اشاره به اینکه در بخش صنعت ساختمان در ایران تا ۲۰ میلیارد دلار سالانه در کشور هزینه میشود، افزود: عمر مفید ساختمان در ایران حدود ۱۵ سال است که پس از آن کلنگی خوانده میشود و مدیریت سیستمی نگهداشت میتواند عمر ساختمان را بالاتر ببرد و به ازای هر سال افزایش عمر ساختمان، ۲۰ میلیارد دلار صرفه جویی به همراه خواهد داشت.
وی این صرفه جویی را موجب کاهش هزینه ساختمان دانست و یادآورشد: ساختمانها باید به حدی مقاوم ساخته بشوند که با یک بازسازی ساده به روز بشوند تا پول به آسانی تبدیل به نخاله نشود بلکه به سمت رفاه و آسایش برده شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه صنعت ساختمان باید از فرایند فعلی خود پوست اندازی بکند و به سمت حرفهای برود و افراد حرفهای وارد این عرصه بشوند نه اینکه افراد پولدار که اطلاعاتی از فن ساختمان ندارند، تصریح کرد: ساختمان سازی سود آور است و سود به صندوق برگردد و مهندسین از پی تا تحویل به مصرف کننده همه کاره ساخت ساختمان باشند و پدرخواندههای عرصه ساختمان باید از صنعت ساختمان حذف بشوند تا شاهد ساخت ساختمانهای مقاوم باشیم.
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