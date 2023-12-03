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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۱

فعالیت ورزشی مدارس قم روز دوشنبه ممنوع شد

فعالیت ورزشی مدارس قم روز دوشنبه ممنوع شد

قم- بر اساس پیش بینی هواشناسی آلودگی هوای قم تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت و فعالیت ورزشی در مدارس نیز فردا ممنوع اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استقرار سامانه سکون هوا و استقرار جو پایدار در قم، آسمان استان تا روز چهارشنبه هفته جاری با مخاطره افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا همراه است.

شرایط جوی استان قم از روز پنجشنبه هفته جاری با کاهش آلودگی هوا همراه خواهد بود.

روز جمعه هفته جاری نیز بارش پراکنده باران به خصوص در ارتفاعات استان قم پیش بینی می‌شود.

بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی دمای هوا قم تا پایان هفته تغییرات چندانی نخواهد داشت و حداکثر دما ۲۱ و حداقل دما نیز ۱۹ درجه خواهد بود.

اداره کل آموزش و پرورش استان قم نیز در اطلاعیه است تاکید کرده، فعالیت فیزیکی و ورزشی در همه مقاطع تحصیلی در فضای باز مدارس در روز دوشنبه ۱۳ آذر ممنوع است.

کد مطلب 5956806

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