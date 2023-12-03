به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان اظهار کرد: روز جهانی معلولان، از سال ۱۹۹۲ توسط مجمع عمومی سازمان ملل در راستای ارتقای رشد اذهان عمومی، افزایش آگاهی‌ها درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف، درک، پذیرش و تجلیل از دستاوردها و موفقیت این قشر نامگذاری شده است.

محمدی با تأکید بر اهمیت فراهم آوردن زمینه حضور پررنگ، شناساندن توانمندی و ظرفیت‌های افراد معلول در سطح جامعه، ضرورت اصلاح نگرش‌های نامناسب حاکم بر جامعه و تحقق انتظارات بر حق این قشر را مهم عنوان کرد.

وی افزود: اعلام سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان سال جهانی معلولان و دهه بعد از آن به‌عنوان دهه جهانی معلولان نقطه عطف حرکت جهانی است تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول در زندگی اجتماعی گسترش و پیشرفت آنها ارتقا یابد.

محمدی گفت: توانمندسازی اجتماعی افراد دارای معلولیت به این معناست که جامعه و اجتماع به عنوان یک ساختار کلی فرایندهایی را ایجاد کرده و گسترش دهند که افراد دارای معلولیت این امکان را بیابند که برای زندگی خود تصمیم گرفته و آن تصمیمات را اجرا کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به توانمندی‌های معلولان اظهار کرد: آنان با موفقیت‌ها و پیشرفت‌های خود در عرصه‌های مختلف، در تمام مراحل زندگی ثابت کرده‌اند که معلولیت، محدودیت نیست زیرا محدودیت اصلی در جسم یک انسان نیست بلکه در روح و باور اوست.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نهاد تعلیم و تربیت و بخش مهم و تأثیرگذار در آماده سازی معلولین (دانش‌آموزان) برای ورود به جامعه است یادآور شد ما متکفل آموزش و پرورش رسمی این قشر هستیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان با اشاره به فعالیت ۵۰۰ نفر از عوامل اجرایی در مدارس با نیازهای ویژه استان گفت: ۷۷ مدرسه مستقل و ضمیمه شهری و روستایی استثنایی به یک‌هزار و ۵۳۲ دانش‌آموز با نیاز ویژه دختر و پسر در ۲۴۴ کلاس درس خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی ارائه می‌دهند.

محمدی افزود: در سال تحصیلی جاری ۴۷ نیروی آموزشی به مجموعه آموزش و پرورش استثنایی استان اضافه شده است که شانزده نفر از آنها مربی آموزش معلولین ،۱۲ نفر دانش‌آموخته تربیت معلم، سه نفر سرباز معلم و ۱۶ نفر از آنها نیروهای استخدام آزاد هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: آموزش و پرورش استثنایی در عین حال که تخصصی‌ترین بخش آموزش و پرورش است از مستحق‌ترین مخاطب و جامعه هدف که دانش‌آموزان استثنایی هستند، برخوردار است.

وی با بیان اینکه صحبت از دانش‌آموزان استثنایی صحبت از تفاوت‌ها، صحبت از ایفای مسؤولیت و احیای انسان‌هاست، گفت: آموزش دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به دقت نظر، تعهد، روابط انسانی و سعه صدر خاصی نیاز دارد.

محمدی تعلیم و تربیت را جزو حقوقه حقه انسان‌ها برشمرد و افزود: این حق در مورد دانش‌آموزان استثنایی ویژه‌تر است چون استعداد و توانمندی در دانش‌آموز با نیاز ویژه خاص و نهفته‌تر است.

وی با بیان اینکه این دانش‌آموزان بنا به وضعیت جسمانی و خلقت خود نیازشان ویژه نیست بلکه نحوه برآورده کردن نیازشان ویژه است، افزود: این مهم و تکلیف سنگین کار متولیان جامعه است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان در ادامه تأکید کرد: فلسفه اصلی آموزش و پرورش استثنایی طی مدارج دانشگاهی نیست بلکه آموزش درس‌ها و مهارت‌های زندگی و افزایش آگاهی است.

وی تصریح کرد: اصل در آموزش و پرورش کشف کردنی است، نه وضع کردنی و لازمه کار در نظام تعلیم و تربیت، مدارا کردن و فراهم کردن زمینه‌های مناسب است.

محمدی پوشش تحصیلی، اجرای برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان، ارائه طرح‌ها وبرنامه‌های کیفیت بخشی، فراگیر سازی و توسعه مدارس‌پذیرا، برنامه محوری، برگزاری جشنواره‌های علمی و پژوهشی، ایجاد تسهیلات جهت ایاب و ذهاب دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت نهادهای مرتبط را از جمله خدمات اصلی درون سازمانی و فرا سازمانی این اداره برشمرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان استاندارد نبودن فضا و تجهیزات، کمبود نیروی تخصصی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب را مهم‌ترین چالش‌های آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد.

وی در پایان گفت: از جمله موانع و محدودیت‌های اجتماعی پیش‌روی معلولان در دسترس نبودن اماکن عمومی، حمل و نقل شهری، بینش منفی، نبود فرصت‌های کاری، آموزشی، موانع قانونی و غیره است.