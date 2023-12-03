پرداختن به شهدای غزه تا پیگیری ثبت ملی و جهانی رویداد یاس کبود

محمد زاهدی‌نیا شامگاه یکشنبه در حاشیه برگزاری یادمان یاس کبود فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۶۰ روز مردم روستا و جهادگران برای برگزاری این یادمان زحمت کشیده‌اند تا محوریت‌هایی از نبوت و ولایت، واقعه معراج و همچنین واقعه غدیر خم، کوچه‌های مدینه، کوچه‌های بنی‌هاشم، خانه حضرت زهرا (س)، مسجد النبی، قبرستان بقیع و در ادامه بحث این العمار، جنگ صفین، کشتی نجات امام حسین (ع)، واقعه عاشورا و دفاع مقدس، خیمه ولایت و غرفه‌های مهدوی به نمایش گذاشته شود.

زاهدی‌نیا به اداره این غرفه‌ها توسط دختران نونهال ۵ تا ۹ سال اشاره کرد و ابراز داشت: قریب به ۷۰ نفر بحث روایتگری یادمان را به عهده دارند تا به هدف اصلی یادمان یعنی شناساندن سیره و سبک زندگی فاطمی و حضرت زهرا (س) و بحث ولایت و ولایتمداری مردم عزیز ایران اسلامی برسند.

مسؤول برگزاری یادمان یاس کبود فاطمی افزود: ویژه برنامه این یادمان پرداختن به جنگ و شهدای غزه است که فضا سازی یادمان به عهده گروه‌های مردمی و جهادی بوده است لذا کلیه هزینه‌ها به عهده مردم بوده است.

برگزاری همایش ۵ هزار نفری فاطمیون

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه این یادمان همایش ۵ هزارنفری فاطمیون با عنوان عین الفاطمیون روز جمعه رأس ساعت ۹ صبح با حضور همه ایرانیان برگزار می‌شود و این یادمان کنار کریدور شمال به جنوب و بزرگراه شیراز، لار و بندرعباس است و از همه ایران بازدید کننده داریم.

مسؤول برگزاری یادمان یاس کبود فاطمی افزود: برنامه اصلی که هرسال برگزار می‌شود و به دنبال ثبت ملی و جهانی آن هستیم، تشییع نمادین پیکر حضرت زهرا (س) است که در این یادمان برگزار خواهد شد.

وی در پایان خطاب به مسؤولین گفت: این یادمان با دست‌های کوچک و خادمین حضرت زهرا (س) ساخته شده و از همه مردم، مسؤولین و اصحاب رسانه درخواست داریم هرکس به سهم خود، این فضا را به همه جهانیان انعکاس دهند.

ثبت اثر معنوی یادمان یاس کبود

علی اصغر طاهری رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر نیز گفت: روستای فتح آباد شهرستان خفر به لحاظ جغرافیایی و اعتقادت مذهبی، فرهنگی و گردشگری حائز اهمیت است.

رئیس میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر ادامه داد: پرونده ثبت اثر معنوی یادمان یاس کبود را مستند نگاری کرده‌ایم که در استان تأیید شده و برای ثبت ملی به تهران ارسال شده است.

وی افزود: تاییدیه‌های اولیه انجام شده و در صورت ثبت نهایی به اطلاع عموم مردم ولایتمدار خفر خواهد رسید.

بنابراین گزارش نوزدهمین دوره از بزرگترین یادمان یاس کبود کشور با فضاسازی بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع با محوریت ولایت و شعار «ولایت، مقاومت، ظهور» در روستای فتح آباد دیار فاطمیون در حال برگزاری است که از ۱۲ تا ۲۶ آذر ماه همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ آماده بازدید همه علاقه‌مندان خواهد بود.